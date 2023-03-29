СМИ пишут о дыме в районе аэродрома, который россияне с начала полномасштабной войны используют как свою базу.

Утром 29 марта в Мелитополе прогремело несколько взрывов, сообщил в Telegram мэр города Иван Федоров.

"Мелитополь: громко! Сразу несколько взрывов слышно во всех районах города. Оккупанты суетятся. Ждем подробности от Генштаба", - написал он.

В свою очередь, местное издание "РИА Мелитополь" выложило видео, как утверждается, нового "хлопка" в местах скопления российских захватчиков. На отснятых кадрах видны вспышки и характерные для взрывов звуки.

Видео дня

Также журналисты пишут о дыме в районе аэродрома, который россияне с начала полномасштабной войны используют как свою базу.

Тем временем путинские пропагандисты подтвердили удар. Российское издание "РИА Новости" пишет об ударе по железнодорожным путям, по которым оккупанты перебрасывают своей группировке на юге технику и боеприпасы. "Украинские войска утром в среду обстреляли железнодорожное депо в Мелитополе - есть повреждения и разрушения, но пострадавших, предварительно, нет", - говорится в сообщении.

ОБНОВЛЕНО 7:58. По словам Федорова, в северных и западных районах города, а также в Семеновке, Тамбовке и некоторых других окрестных селах исчез свет.

Взрывы в Мелитополе – последние новости

Мелитополь оккупирован рашистами с начала полномасштабной войны, с тех пор в местах скопления врага постоянно происходит "бавовна". ВСУ сосредоточенно бьют по логистике и складам боеприпасов захватчиков.

Взрывов у оккупантов заметно увеличилось с лета 2022 года, когда ВСУ получили передовые дальнобойные РСЗО.

7 марта случился очередной прилет по военной базе российских войск в Мелитополе.

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