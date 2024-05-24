Генштаб: В течение дня враг значительно активизировался на Краматорском направлении

На Купянском направлении наступательные попытки россиян самые интенсивные.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют, что в течение дня российские оккупанты значительно активизировались на Краматорском направлении.

Как отмечается в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook, общее количество боевых столкновений по состоянию на сейчас - 73. "В течение сегодняшнего дня враг значительно активизировался на Краматорском направлении", - отметили в Генштабе.

Подчеркивается, что количество штурмовых действий агрессора на Краматорском направлении выросло сразу до 12. "Враг атакует в районах Клещеевки, микрорайона Новый возле Часового Яра, а также Андреевки, где боевое столкновение продолжается. По Северному враг применил неуправляемые авиаракеты", - говорится в сообщении.

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На Харьковском направлении, в приграничной полосе, российские захватчики проводили штурмовые действия от Плетеневки в направлении Тихого. Еще два боевых столкновения продолжаются в Волчанске. Общее же число боев на направлении сейчас составляет 11.

"На Купянском направлении вражеские наступательные попытки наиболее интенсивные, но и теряет агрессор много. Всего за сегодня произошло уже 18 боев. В течение дня здесь обезврежены убитыми и ранеными 56 оккупантов. Поражены российский танк и самоходная пушка "Гиацинт". Продолжается шесть боевых столкновений", - говорится в сообщении.

На Лиманском направлении оккупанты проводили еще один безуспешный штурм, третий за сутки, а на Северском российская авиация ударила тремя управляемыми авиабомбами по городу Северск Донецкой области.

"На Покровском направлении происходят три боевых столкновения. С начала суток их уже 12. Ситуация контролируемая, украинские воины дают достойный отпор оккупантам. Противник сосредоточивает штурмы, в частности на Новоселовке Первой, поддерживая наступление авиацией. По этому населенному пункту было задействовано уже семь КАБов, еще два таких авиаудара нанесены по Воздвиженке", - сообщили в Генштабе.

На Кураховском направлении число боевых столкновений не изменилось. По два КАБа российские террористы запускали на районы населенных пунктов Водяное и Константиновка.

На Приднепровском направлении боестолкновений пять. Один из боев на левобережье Днепра продолжается.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. "Украинские войска наносят противнику огневое поражение, принимают все необходимые меры для недопущения прорыва нашей обороны. Также работает наша авиация и ударные беспилотные системы", - говорится в сообщении.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 24 мая, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал о ситуации в Харьковской области. Он, в частности отметил, что после первых незначительных успехов в ходе наступательных боев на Харьковщине противник полностью завяз в уличных боях за Волчанск и понес очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений.

Сейчас же враг с разных направлений перебрасывает резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, но безуспешно.

Кроме того, в частности в районе Липцов враг также понес существенные потери, перешел к активной обороне, проводит минирование и огневое поражение позиций украинских войск.

Сырский также отметил, что на Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города. Сложная ситуация в районе Кисловки, где враг пытается прорвать нашу оборону и выйти к реке Оскол.

Кроме того, интенсивные боевые действия продолжаются в районе Ивановского и на подступах к Часовому Яру. Российские оккупанты пытаются любой ценой зацепиться за город.

Сырский тогда отметил, что самые интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях.

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