Уничтожен высокопоставленный российский офицер, который в прошлом году сбежал из Изюма, выяснили журналисты.

Российский генерал-майор Завадский Владимир Васильевич, который был заместителем 14-го армейского корпуса армии РФ, таки ликвидирован.

Сведения о ликвидации вражеского генерала подтвердили в Межрегиональной общественной организации выпускников Московского высшего военного командного училища им. Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республика "Кремль" (это училище Завадский окончил), пишет издание "Новости Донбасса" в Telegram.

Завадский в 2022 году командовал Таманской дивизией и во время контрнаступления Вооруженных сил в Харьковской области якобы был ранен и сбежал из города Изюм (этот город от противников освободили 10 сентября прошлого года), сообщает "OSINT Бджоли" в мессенджере.

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Кто такой Владимир Завадский - что известно о российском генерал-майоре

Он родился 11 января 1978 года в городе Новочеркасск Ростовской области, окончил несколько военных училищ, и в 2010 завершил обучение в Общевойсковой академии вооруженных сил РФ. Потом был командиром мотострелкового взвода, роты и батальона. Имел орден "за мужество".

Журналисты узнали, что портрет молодого Завадского использовали для создания рекламы службы в армии РФ по контракту.

Завадский женат, его супруга - Оксана Васильевна. В конце сентября 2022 года расследователи опубликовали адрес, по которому она проживает, - город Наро-Фоминск Московской области, ул. Маршала Куркоткина, д. 4, кв. 56Д. У Завадского с женой два сына - Михаил, 2011 года рождения, и Дмитрий, 2003 г.р. Журналисты выяснили, что старший сын стал курсантом Тверского суворовского военного училища.

Интересные новости Украины насчет войны - сегодня это стоит знать

28 ноября офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, известный под позывным "Штирлиц", поделился, что, возможно, ликвидирован Владимир Завадский. По предварительным сведениям, днем 28 ноября вражеский высокопоставленный офицер уничтожен в результате подрыва на мине.

Стоит отметить, что Россия за время полномасштабной войны в Украине уже потеряла огромное количество живой силы, в том числе и офицеров. Общие потери РФ на 29 ноября на нашей земле составляют приблизительно 327 580 оккупантов.

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