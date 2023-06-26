Польский генерал Леон Коморницкий прогнозирует угрозу со стороны Беларуси, куда недавно прибыли наемники Пригожина.

Главным следствием мятежа "вагнеровцев" можно считать их перемещение в Беларусь, откуда они смогут представлять угрозу для Украины.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Войска Польского генерал Леон Коморницкий в эфире Polskie radio 24 предположил, что Кремль хотел отвлечь внимание от войны мятежом Евгения Пригожина.

"Действия Пригожина были под контролем Путина и разменной монетой в переговорах с Лукашенко, который отказывается вводить свои войска в Украину. Поход на Москву сымитировали. Переброска группы "Вагнера" на территорию Беларуси представляет угрозу для Северной и Западной Украины", - заявил Коморницкий.

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Генерал подчеркнул, что Путин умеет обернуть любую ситуацию в свою пользу благодаря пропаганде.

"В России никого не интересует имидж и международное мнение. Там имеет значение только сила, а армия используется для политических решений. Путин уже потерял имидж в мире, когда послал свою армию против украинского народа, он преступник, которого разыскивают. Не будем грустить, что Путин пострадал. Он превратит это в успех для внутреннего использования. Внешнее его не интересует. Путину нечего выигровать и нечего терять, он уже все потерял", - добавил генерал.

"Бунт" Пригожина в России - что надо знать

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 июня по приказу Евгения Пригожина войска ЧВК "Вагнер" двинулись в сторону русских городов с так называемым "маршем справедливости". Сам главарь боевиков обещал остановить военное руководство РФ после якобы "ракетного удара" вооруженных сил РФ по его тыловому лагерю.

На улицах российских городов появились кадровые войска и военная техника. ФСБ подняли по тревоге. Сообщалось, что "под контроль" террористов ЧВК перешли военные объекты Воронежа и Ростова-на-Дону.

Владимир Путин назвал эти события "предательством", впрочем, не вспомнив в видеообращении к россиянам фамилию Пригожина.

Днем 24 июня наемники ЧВК "Вагнер" добрались до Московской области, однако остановили свое наступление в 200 км от Москвы и Пригожин развернул колонну с военной техникой. Это стало результатом переговоров между Александром Лукашенко и Пригожиным, о которых знал Путин.