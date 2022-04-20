На фоне неудач на фронте Москва начала так называемые чистки руководителей "ЛНР".
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
По данным разведки, сотрудники ФСБ арестовали "министра внутренних дел ЛНР генерал-майора" Корнета Игоря Александровича 1973 года рождения. Сейчас его содержат в следственном изоляторе ФСБ в Ростове на Дону.
"Арест "министра внутренних дел ЛНР" вызвал негативную реакцию со стороны силовых структур и политического руководства "республики", которые оценивают это как начало изменений в силовом блоке квази-государства. Однако, со стороны главы "ЛНР" Леонида Пасечника прикладываются все усилия для освобождения Корнета из-под ареста и восстановления в должности", - отмечает разведка.
Как известно, секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил начало новой фазы российского наступления на востоке Украины.
Ночью и утром 19 апреля российские силы сосредоточились на прорыве обороны Луганской и Донецкой области. Также в планы оккупантов входит полный контроль над Мариуполем.
Продолжаются обстрелы южных городов Украины.
В Минобороны также констатировали, что битва украинских защитников с российскими оккупантами за Донбасс длится уже несколько дней. Захватчики активизировали наступательные действия на Луганщине и Донетчине.
Российские оккупанты хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до 9 мая, а также удержать "сухопутный коридор" в оккупированный Крым.