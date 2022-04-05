Родители боятся за своих детей и всячески стараются их уберечь от ужасов войны.

24 февраля мир украинцев перевернулся с ног на голову. В момент, когда Россия напала на Украину, мы осознали, что наша жизнь не будет прежней. Теперь в ней есть место животному страху, боязни за своих детей и ненависти... ненависти к тем, кто пришел на нашу землю убивать людей.

Российские оккупанты не только уничтожают нашу инфраструктуру, наносят авиаудары по школах, садикам, больницам, роддомам и жилым комплексам, но и зверски убивают и насилуют мирных жителей. Среди пострадавших есть и дети.

Помните историю про мальчика, который сам перешел границу и не мог сдерживать слезы от страха и боли разлуки с родителями? А помните о 10-летних девочках из Бучи, которых нашли с множественными разрывами после изнасилования оккупантами? А помните, как эти "освободители" убили мужчину на глазах супруги и ребенка, а затем насиловали женщину? Эта война не щадит никого.

Еще сильнее болит, когда речь идет о детях... ни в чем не виноватых. Родители, чтобы хоть как-то обезопасить своих малышей, уже дошли до того, что оставляют на их спинах надписи с именем, фамилией, датой рождения и номерами телефонов. Никогда не знаешь, что может случиться завтра.

Этим щемящим фото поделилась украинская журналистка Алеся Бацман.

"Понимаете, почему на маленькой голой спине этой маленькой девочки надписи шариковой ручкой? Потому что 21 век. Потому что Россия напала на Украину. Потому что русские фашисты на глазах у всего мира убивают, насилуют и пытают украинских женщин, детей и стариков. Именно поэтому украинская мама написала на спине своей крошки ее имя и телефоны. Эту маму могут убить в любой момент", - подписала фото Бацман.

Не менее эмоционально на фото девочки отреагировала ведущая "Светской жизни" Катя Осадчая.

"Ужасы войны… Мы почти не плачем, мы не имеем права показывать детям, что что-то не так, но они все понимают, по-своему, но понимают… Я читаю рассказы детей о войне и плачу тайком, чтобы сыновья не видели. На фото девочка Вера, мама Веры написала на ее спине контакты и имя, на случай, если мама не выживет. Боже, как нам пережить все это", - сказала Осадчая.

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