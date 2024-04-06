Таким образом украинские защитники напомнили оккупантам, что им не место на нашей земле.

Экипаж БпЛА одного из подразделений 124 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ разместил Государственный флаг Украины на оккупированной территории левого берега Днепра, что в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба бригады.

"Работа экипажа БпЛА одного из наших подразделений. Враг всегда должен помнить, что ему нечего делать на нашей земле, поэтому мы ежедневно ему напоминаем об этом "подарками", а также и наглядно", - написали в сообщении.

Украинский флаг был размещен с помощью двух беспилотников Мавик-3 пилотами с позывными "Электроник", "Гитарист", "Скип" и "Пират".

Украинский флаг во время войны

Как писал УНИАН, недавно украинские защитники установили государственный флаг над позицией россиян возле Бахмута. Известно, что между Курдюмовкой и Озоряновкой, что возле Бахмута, до сих пор находятся захватчики.

"Но несмотря на это аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Месть" подняли там украинский флаг", - говорится в сообщении.

Также сообщалось, что украинские военные прилетели на вертолетах к мальчику, который всегда приходил на поле с украинским флагом, когда видел их в небе. Такое видео довело украинцев до слез.

"Этот мальчик всегда встречал пролетающие вертолеты с флагом, желая им удачи и возвращения живыми. Однажды они приземлились перед его домом", - сообщил в сети пользователь Alex Bond.

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