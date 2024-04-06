Экипаж БпЛА одного из подразделений 124 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ разместил Государственный флаг Украины на оккупированной территории левого берега Днепра, что в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба бригады.
"Работа экипажа БпЛА одного из наших подразделений. Враг всегда должен помнить, что ему нечего делать на нашей земле, поэтому мы ежедневно ему напоминаем об этом "подарками", а также и наглядно", - написали в сообщении.
Украинский флаг был размещен с помощью двух беспилотников Мавик-3 пилотами с позывными "Электроник", "Гитарист", "Скип" и "Пират".
Украинский флаг во время войны
Как писал УНИАН, недавно украинские защитники установили государственный флаг над позицией россиян возле Бахмута. Известно, что между Курдюмовкой и Озоряновкой, что возле Бахмута, до сих пор находятся захватчики.
"Но несмотря на это аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Месть" подняли там украинский флаг", - говорится в сообщении.
Также сообщалось, что украинские военные прилетели на вертолетах к мальчику, который всегда приходил на поле с украинским флагом, когда видел их в небе. Такое видео довело украинцев до слез.
"Этот мальчик всегда встречал пролетающие вертолеты с флагом, желая им удачи и возвращения живыми. Однажды они приземлились перед его домом", - сообщил в сети пользователь Alex Bond.