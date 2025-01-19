На месте падения образовалась воронка.

Самолет воздушно-космических сил Российской Федерации сбросил авиационную бомбу на оккупированный россиянами поселок в Запорожской области.

Как сообщает российский Telegram-канал Astra, это произошло еще 9 января. По их данным, самолет захватчиков уронил фугасную авиабомбу возле населенного пункта Вишневка. Она не взорвалась, однако на месте падения образовалась воронка. Никто не пострадал

Журналисты сообщают, что в 2024 году российская захватническая армия уронила на свои и оккупированные территории Украины не менее 165 фугасных авиационных бомб. В этом году уже известно о падении шести ФАБов и одной ракеты.

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Россия сбрасывает и впускает бомбы

Как известно, оккупационные силы РФ активно используют для бомбардировок Украины разномастные авиационные бомбы. От этого оружия страдают и украинские военные, и прифронтовые города.

Также неоднократно сообщалось о падении бомб и ракет на территории самой Российской Федерации. В частности, недавно истребитель захватчиков уронил крылатую ракету на Воронежскую область.

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