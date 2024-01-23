Ранее британское правительство заявляло, что F-35B будут вооружены ракетами Meteor до "середины этого десятилетия".

Британские истребители F-35B Lightning II хотят оборудовать новыми ракетами класса" воздух-воздух "большой дальности Meteor и мини-крылатыми ракетами класса" воздух-земля " Spear 3 к концу десятилетия. Об этом сообщает The War Zone.

"Британская Lightning Force в настоящее время эксплуатирует ракеты Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM), ракеты Advanced Short-Range Air-to-Air Missile (ASRAAM) и высокоточные бомбы Paveway IV. К концу десятилетия и Meteor, и SPEAR 3 также будут интегрированы в британские F-35", - сообщили в Минобороны в ответ на письменный запрос государственного министра оборонных закупок Джеймса Картлиджа.

Интеграция ракеты Meteor в состав арсенала истребителя F-35B ведется довольно давно. Разработчик самолета - американская корпорация Lockheed Martin - получила первоначальное финансирование еще в 2019 году. Ранее британское правительство заявляло, что F-35B будут вооружены ракетами Meteor до "середины этого десятилетия". Очевидно сейчас эти сроки уже не актуальны.

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Преимущества ракеты Meteor

MBDA Meteor-ракета класса "воздух-воздух" большой дальности, которая оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения. Она имеет маршевый прямоточный воздушно-реактивный двигатель, позволяющий поддерживать высокую скорость на всей траектории полета.

По мнению многих экспертов Meteor является наиболее мощной в мире ракетой такого класса, и обеспечивает почти полное преимущество в воздухе над самолетами России и КНР, которые не имеют таких вооружений. Кроме того, большинство российских и китайских истребителей, в отличие от F-35, не могут похвастаться малой радиолокационной заметностью, что также снижает их шансы на победу.

F-35 для Украины

Напомним, ранее эксперты пришли к выводу, что Украине не следует рассчитывать на поставку F-35. Среди причин этого называют большую цену истребителя, почти вдвое превышающую стоимость F-16.поэтому по мнению аналитиков, американские налогоплательщики вряд ли поддержат передачу новейших самолетов.

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