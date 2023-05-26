Он рассказал, как поставка современных истребителей поможет Украине на поле боя.

Страны НАТО вынудили Украину воевать так, как не воевали бы сами, и нести потери, которые сами не хотели бы понести.

Такое мнение высказал маршал авиации Королевских ВВС в отставке Эдвард Стрингер в статье для Financial Times. Он поддержал передачу Украине истребителей F-16, отметив, что это позволит восстановить превосходство украинских ВВС в небе и оттеснить российскую авиацию. "Это, в свою очередь, защитит как сухопутные войска Украины, так и ее критически важную инфраструктуру", - сказал Стрингер.

Однако нужно учитывать и моральный аспект, пишет он: "НАТО сражалось бы с Россией, сначала выиграв воздушное сражение, а затем используя превосходство в воздухе, чтобы провести более эффективное наземное сражение. Учитывая слабость ВКС, это не несбыточная мечта. Но ограниченные до настоящего времени поставки Запада вынудили Украину прибегнуть к тактике "измельчения земель". Мы вынудили Киев воевать так, как мы бы не стали, и нести потери, которых мы бы не хотели".

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Стрингер подчеркнул, что Запад должен изменить эту позицию, если хочет, чтобы Россия потерпела поражение. "Решение по F-16 - большой шаг в правильном направлении. Эти самолеты могут не прибыть вовремя, чтобы помочь Украине в весеннем наступлении, но это заявление уже повлияет на военные и политические расчеты в Кремле. F-16 не панацея, а тотем более честной борьбы", - добавил он.

Истребители F-16 для Украины: что известно

В мае американский президент Джо Байден объявил, что Штаты начнут обучать украинских пилотов работе с современными истребителями, в том числе - F-16.

Власти Украины долго призывали союзников передать такие самолеты. После ряда отказов, Владимир Зеленский сказал, что ВСУ не будут ждать их, чтобы начать контрнаступление.

Байден заявил, что президент Украины пообещал ему не использовать западные истребители на российской территории. В Госдепе говорят, что сейчас для них предоставление F-16 Украине - приоритет.

В Воздушных силах считают, что наши пилоты могут за одну неделю научиться управлять такими самолетами. Больше времени займет освоение их вооружения.

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