Оккупанты срывают договоренности о "зеленых коридорах", отметили в Министерстве внутренних дел.

За сутки из Волновахи Донецкой области и соседних сел эвакуировали 143 человека.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в социальной сети Facebook.

Согласно сообщению, начиная с 2 марта, спасатели Донецкой области участвуют в организации и проведении эвакуации мирного населения из г. Волноваха и близлежащих сел.

"За этот период были спасены уже 3 972 человека. К сожалению, обстрелы не прекращаются, оккупанты срывают договоренности о "зеленых коридорах", и жители не могут самостоятельно покинуть разрушенные населенные пункты", - сказано в сообщении.

"Поэтому 9 марта, совместными усилиями сотрудников ГСЧС Украины, волонтеров, военных, Национальной полиции Украины и Донецкой облгосадминистрации были эвакуированы в город Покровск 143 жителя г. Волноваха и с. Старомлиновка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всех спасенных накормили, обогрели и обеспечили всем необходимым. Психологи Главного управления МВД оказали психологическую помощь, ведь эти люди прошли через ад. Большинство эвакуированных людей выехали в г. Днепр эвакуационным рейсом от "Укрзализныци".

Напомним, войска России рано утром 24 февраля ворвались на украинскую территорию.

Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Волноваху и Мариуполь.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко говорил, что в городе уже погибли более тысячи человек.

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