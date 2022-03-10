За сутки из Волновахи Донецкой области и соседних сел эвакуировали 143 человека.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в социальной сети Facebook.
Согласно сообщению, начиная с 2 марта, спасатели Донецкой области участвуют в организации и проведении эвакуации мирного населения из г. Волноваха и близлежащих сел.
"За этот период были спасены уже 3 972 человека. К сожалению, обстрелы не прекращаются, оккупанты срывают договоренности о "зеленых коридорах", и жители не могут самостоятельно покинуть разрушенные населенные пункты", - сказано в сообщении.
"Поэтому 9 марта, совместными усилиями сотрудников ГСЧС Украины, волонтеров, военных, Национальной полиции Украины и Донецкой облгосадминистрации были эвакуированы в город Покровск 143 жителя г. Волноваха и с. Старомлиновка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всех спасенных накормили, обогрели и обеспечили всем необходимым. Психологи Главного управления МВД оказали психологическую помощь, ведь эти люди прошли через ад. Большинство эвакуированных людей выехали в г. Днепр эвакуационным рейсом от "Укрзализныци".
Напомним, войска России рано утром 24 февраля ворвались на украинскую территорию.
Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Волноваху и Мариуполь.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко говорил, что в городе уже погибли более тысячи человек.