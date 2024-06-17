Аналитик считает, что захватчики могут в разы увеличить переброску по мосту различной техники, включая танки.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко утверждает, что незаконно построенный Россией Керченский мост должен быть уничтожен, так как в случае определенных ситуаций оккупанты могут задействовать его во вред ВСУ – нужно действовать на упреждение потенциальных опасностей.

По словам эксперта, этот путепровод длительное время для южной военной группировки РФ исполнял роль основной логистической артерии.

"Но после того, как по нему стал что-то прилетать и подплывать, доля в материально-техническом обеспечении южной группировки РОВ снизилась, хотя и не исчезла вовсе. В свою очередь, Керченский мост, несмотря на его снизившуюся из-за рисков роль, продолжает оставаться одной из самых удобных и объемных по грузопотоку артерий для южной группировки РОВ", — утверждает аналитик.

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По его словам, сохранившиеся россиянами возможности моста, которые в перспективе могут быть использованы на максимум своих возможностей, до того (возможного) момента должны утратить свою функциональность.

Коваленко предлагает рассмотреть следующий сценарий, который возможен при начале контрнаступления ВСУ на юге страны. В частности, на примере Коваленко Силы обороны прорываются к Бердянску, получают выход к Азовскому морю и "разрезают" российскую группировку на южную и восточную.

"Вопрос, как в таком случае будет осуществляться МТО (материально-техническое обеспечение – УНИАН) группировки РОВ в Херсонской области? Правильно – только через Керченский мост – Крым – Херсонская область. То есть, если вчера через мост в Крым отправили три танка, сегодня ноль и через неделю ноль, это не означает, что через месяц через него не будет отправлено 100 танков и 300 ББМ за сутки", — акцентирует обозреватель.

Он также описал другой возможный сценарий. Российская группа войск "Днепр" сейчас составляет порядка 120 тыс. солдат. Однако в процессе частичной или общей мобилизации в РФ может увеличиться до 150-170 тыс. человек.

"Вопрос, увеличение данной ГВ приведет к ежесуточному увеличению ее МТО? Очевидно, что да. За счет, какой логистики? Думаю, ответ вы уже знаете. В войнах побеждали всегда не те, кто жил сегодняшним днем, а те, кто смотрел в будущее. Керченский мост должен утратить свою функциональность", — подчеркнул Коваленко.

Россияне пытаются уберечь Крымский мост - подробности

Как сообщал УНИАН, российские захватчики всеми возможными средствами пытаются "прикрыть" незаконно построенный Керченский мост. По словам представителя Военно-Морских сил ВС Украины Дмитрия Плетенчука, оккупанты продолжают защищать мост, в частности с помощью авиации, в первую очередь от украинских дронов. В воздухе большое присутствие различных видов техники россиян - вертолеты, беспилотники, самолеты. С помощью барьеров из старых барж россияне также суживают проход в Керченский пролив.

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