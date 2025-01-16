По словам Константина Криволапа, испытания реактивных дронов заканчиваются, поэтому через некоторое время их можно будет увидеть в работе.

Уже скоро Украина сможет поражать российские самолеты реактивными дронами, которые сейчас проходят испытания. Об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире Киев24.

По его словам, сейчас украинским дронам не удается уничтожать самолеты на аэродромах РФ, поскольку россияне успевают поднимать их в воздух.

Комментируя удары Украины по аэродрому "Энгельс" в РФ, он отметил, что россияне его хорошо защищают, потому что это основная база стратегической авиации. И в принципе, как отметил авиаэксперт, на поверхности этой базы мало что есть, она организована так, что все взрывоопасные вещи, в частности ракеты и другие снаряды, находятся под землей.

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"Самолеты не под землей. Но пока нашими дронами мы долетаем, они успевают подняться в воздух... Вопрос сейчас только в скорости наших дронщиков. Но уже появляются реактивные дроны, заканчиваются испытания. Скоро будем видеть", - сказал Криволап.

Также будет возможность поражать самолеты баллистическими ракетами, когда они появятся в большом количестве, добавил эксперт.

Удары по Энгельсу - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 января Служба безопасности Украины вместе с Силами обороны атаковали несколько объектов на территории РФ. Были поражены объекты в Тульской, Саратовской и Брянской областях страны-агрессора. В частности, "прилетело" по складам боеприпасов на аэродроме "Энгельс".

За неделю до того, была поражена инфраструктура военного аэродрома "Энгельс-2". Кроме того, в результате удара на территории нефтебазы "Кристалл", что в 8 км от аэродрома, снова произошло возгорание цистерн с редким авиационным топливом для бомбардировщиков Ту-160.

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