По словам Олега Жданова, партнеры заявили, что сейчас должно быть довольно большое усиление в плане передачи оружия.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Запад медлит с помощью Украине, потому что хочет ослабить РФ настолько сильно, чтобы Путина вышвырнули из Кремля и новое руководство пошло на все условия Киева.

"Идет затягивание по одной простой причине: путину дают возможность вытянуть из России весь военный потенциал, это идет с большим заделом наперед. Когда будет вытянут весь военный потенциал из Российской Федерации, то есть когда он не сможет формировать резервы и выставлять действующие части и подразделения для ведения боевых действий, тогда придёт военный коллапс, который повлечет за собой коллапс политический. Новые власти, которые придут вместо Путина, скорее всего его отстранят от власти. Дальше страна просто существовать не сможет, если они захотят еще контролировать ситуацию или смогут контролировать ситуацию, чтобы Россия не развалилась. Запад этого очень боится. Вот и новые власти, понимая что военный потенциал страны нулевой, он весь исчерпан, армия разгромлена, они естественно будут соглашаться на все условия Запада", - сказал он в эфире.

Жданов уверен, что среди ультиматумов для капитуляции Российской Федерации будет и передача под международный контроль ядерного арсенала.

"И все, а дальше можно уже разговаривать с Россией как страной "третьего мира". Вот почему они и тянут и дают фору Российской Федерации. Новые отношения в мире, то есть новый мировой порядок создается на сегодняшний день, поэтому они не спешат, потому что они не воюют в этой войне", - сказал эксперт.

По его словам, партнеры заявили, что сейчас должно быть довольно большое усиление в плане передачи оружия.

"Если Путин действительно в марте-апреле выставит 200-тысячную группировку, её надо будет чем-то кормить, а с учетом того, что она будет большая, то громить ее надо будет хорошим железом и хорошим вооружением. Будем ожидать следующую, соберет третью или не соберет, если третью не соберет - все, активная фаза войны закончилась. Дальше идет добивание остатков российской армии и подписание ультимата капитуляции Российской Федерации. Если соберет третью волну, значит придется громить третью волну. Отсюда и прогнозы о том, что война может закончиться не летом, а в осенью уже текущего года", - добавил Жданов.

Международная помощь Украине от партнеров

7 декабря 2022 года Сенат Конгресса США согласовал рекордный оборонный бюджет на 2023 год. Общая сумма составляет 847,3 миллиарда долларов, из них 800 миллионов долларов для Украины.

Позже представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи Украине.