Мусиенко отметил, что Украина уже сегодня наносит удары по российским стратегическим целям, в частности, по Новороссийскому морскому порту.

Скорее, чем до конца года, будет решение по снятию запрета некоторыми странами на использование их оружия для ударов по стратегическим целям в России. Такое мнение высказал военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

"Скорее, чем до конца года, будет найдена формула по которой Украине будет разрешено бить оружием партнеров", - убежден он.

Мусиенко отмечает, что также ведутся разговоры о направлении в Украину военных стран НАТО.

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"Более того, мы уже переходим на другой этап - об отправке военных стран НАТО в Украину. Разных, которые на это согласны. Сейчас речь идет о военных инспекторах стран НАТО. Думаю, что в конце года определенные серьезные сдвиги нас ожидают", - подчеркнул он.

Мусиенко также отметил, что Украина уже сегодня наносит удары по российским стратегическим целям, в частности, по Новороссийскому морскому порту. Он отметил, что это важный логистический центр для России, который дает ей возможность осуществлять определенные поставки, в том числе и нефтепродуктов, иногда и в обход санкций.

При этом он напомнил, что через этот порт идут и нефтепродукты из Казахстана и Азербайджана. Такие удары по порту делают Россию не очень надежным партнером.

"Могу сказать, что Украина вышла на новый этап ударов, расширяет фактически границы географически этих объектов и я думаю, что это не последний удар по этому порту", - подчеркнул Мусиенко.

Он отмечает, что это не спонтанный удар.

"Наблюдения за этим объектом ведутся давно и способы поражения его искались. То есть это не значит, что сейчас возникло какое-то спонтанное решение. Иногда для того, чтобы нанести удар по тому или иному объекту нужно недели или больше для организации операции", - подчеркнул эксперт.

Удары по территории РФ западным оружием

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Соединенные Штаты имеют целью помочь Украине защитить себя, но не делают возможным и не поддерживают удары своим оружием по территории России.

Отвечая на вопрос журналистов, как Украине выиграть войну в условиях, когда Штаты не позволяют бить по российской территории, Бринк отметила, такая позиция Вашингтона остается неизменной с начала полномасштабной войны.

В ночь на 17 мая дроны поразили предприятие по перевалке нефтепродуктов в Новороссийске, что на территории РФ.

Речь шла о повреждении по меньшей мере одного резервуара на территории компании ОАО "ИХП", занимающейся перевалкой нефтепродуктов, жидких минеральных удобрений и растительных масел.

Также на сайте завода говорилось, что он "предоставляет услуги по приемке грузов с железнодорожного и автомобильного транспорта с судов типа "река-море", осуществляет накопление грузов в резервуарах и отгрузку на морские суда через причалы ПАО "НМТП" (Новороссийский морской торговый порт).

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