Он подробно объяснил, что сейчас происходит на этом направлении.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, что именно сейчас происходит в Запорожской области, которая является одним из направлений контрнаступления ВСУ.

Для примера он привел ситуацию с освобождением Херсона в 2022 году. Коваленко пояснил, что согласно официальной информации, приказ о разработке плана по "деоккупации юга Украины" поступил от президента Зеленского 10 июля, но сам процесс начался в мае, а вот его интенсификация произошла именно в июле, когда были нанесены первые удары по мостам.

"Итак, старт - май, интенсификация - июль, задействование основных сил - 29 августа, подготовка российского общественного мнения к неизбежному бегству из Херсона - октябрь, освобождение Херсона - 11 ноября", - детализировал эксперт.

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"А теперь, просто наложите сценарий освобождения правобережной Херсонщины на те процессы которые сейчас происходят в Запорожской области. Точно так же как год назад, мы начинаем с разведки боем и продолжаем продвижением вглубь первой линии обороны. Затем... мосты", - пояснл аналитик.

Он отметил, что что-то случается с Крымским мостом, Чонгарскими мостами и это лишь прелюдия. "Попутно, буднично и рутинно ежедневно горят склады с БК, ГСМ, подрывается МТО, нарушается снабжение передовых подразделений и их управление, проседает логистика", - обратил внимание на детали эксперт.

"Исходя из всего вышеизложенного можно сделать вполне реалистичные прогнозы, в которых будут последовательно фигурировать сентябрь, октябрь и ноябрь", - подытожил Коваленко.

Контрнаступление ВСУ

ВСУ начали контрнаступление в начале лета и почти сразу же освободили семь населенных пунктов. После этого наступление замедлилось по причине того, что оккупанты заминировали каждый клочок земли. При этом западные партнеры Украины указывают, что контрнаступление хотя и медленное, но весьма успешное.

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