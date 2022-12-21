Очевидно, Россия будет пытаться терроризировать население Украины и продолжать массированные ракетные обстрелы объектов критической инфраструктуры до конца этой зимы. Однако уже не только ракетами, но и новыми моделями дронов-камикадзе. По последней информации, РФ получила от Ирана крупную партию "Шахедов" - 200-250 единиц.

В Воздушных силах ВСУ уже назвали атаку "Шахедами" 19 декабря самой большой, ведь россияне еще не запускали дроны-камикадзе в таком количестве. Напомню, на этот раз РФ выпустила 35 БПЛА.

При этом способе атаки не очень изменился – "Шахеды" продолжают атаковать "роем". Это означает, что целью россиян является перегрузка наших сил ПВО, чтобы им не удалось вести и уничтожать одновременно многие цели. Расчет на то, что мы собьемся, и из 10-ти дронов хотя бы один все-таки долетит до намеченной врагом цели. А в связи с тем, что разрушений уже много - тот единственный не сбитый нами дрон может привести к еще большему ухудшению ситуации с энергетикой в Украине.

Видео дня

Стоит ожидать, что атаки дронами будут подстраиваться под ракетные удары, чтобы в один момент нанести критических разрушений.

Чего сейчас ожидать? Вероятно, что похожие атаки будут постоянно повторяться. При этом, для подготовки атаки дронами россиянам нужно меньше времени, чем для подготовки ракетной атаки. Должны будут разве что определить цели, а также составить маршруты и траекторию полетов. Более того, стоит ожидать, что эти атаки будут подстраиваться под ракетные удары, чтобы в один момент нанести критические разрушения.

Однако в ВСУ реагируют на изменения в тактике врага после каждой массированной атаки. Именно поэтому силы ПВО всегда демонстрируют очень высокий процент сбивания вражеских ракет и дронов.

Против ракет мы применяем системы С-300 или БУКи, а против дронов уже другое оружие. Например, крупнокалиберные пулеметы. Такие себе большие "шахматы" в небе: мы располагаем посты наблюдения, устанавливаются зенитные установки и пулеметы…

Тем временем враг пытается просчитать: какие дроны достигли цели, а какие нет. Россияне пытаются щупать слабые места в обороне и использовать эту информацию для следующего нападения. Именно поэтому критически важно нигде не сообщать о местах сбивания дронов, или же их попадания в цели. Ведь часто враг получает информацию из открытых источников и делает анализ, была ли очередная атака результативной.

Нужно увеличить количество мобильных постов для обнаружения и уничтожения дронов. Никакого другого выхода просто нет.

Выход из этой ситуации пока только один: украинские силы ПВО должны увеличить количество зенитных установок и пулеметов, способных сбивать новые иранские дроны-камикадзе. Также нужно увеличить количество мобильных постов для обнаружения и уничтожения дронов. Никакого другого выхода просто нет.

В короткое время построить бетонную стену или какой-то саркофаг для защиты того или иного объекта инфраструктуры не получится. Дело в том, что энергетические станции имеют очень большую площадь, соответственно, защитить их довольно сложно. Поэтому сейчас Украина придерживается определенной линии-развитие сил противовоздушной обороны и увеличение систем ПВО и ПРО.

Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт