Савченко связывает их с поступлением новых партий западного оружия.

Украинским военным пока не хватает оружия для контрнаступления по всем направлениям, однако в ближайшее время ситуация, вероятно, изменится.

Такое мнение высказал военный эксперт, генерал-майор ВСУ Сергей Савченко в эфире 24 канала.

По его словам, западное оружие, поступившее в Украину, прибыло в ограниченном количества и с ограниченным типом боеприпасов. Речь прежде всего идет о HIMARS. Несмотря на это, ВСУ сумеливо многих моментах выровнять ситуацию на фронте.

"Я думаю, что оружие будет еще приходить. В новом пакете помощи уже есть 3 тысячи боеприпасов к HIMARS. Каких именно - деталей не раскрывают, они могут быть разными", - говорит эксперт.

Как отмечает Савченко, доставлямые боеприпасы - это "хирургические инструменты, с помощью которых вырезают раковую опухоль - войска агрессора - на нашей территории". Новых поступлений оружия ждут и простые украинцы в тылу.

"Потому что сейчас демонстрируют наши вооруженные силы - это еще "цветочки". А "ягодки" будут в ближайшее время. Я в этом убежден", - прогнозирует эксперт.

Накануне советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что Украине катастрофически не хватает вооружения.