Армия Беларуси делает все, чтобы не вторгаться на территорию Украины.

Армия Беларуси делает все, чтобы не принимать непосредственного участия в войне. Из РБ продолжают вывозить технику и боеприпасы для использования на фронте в Украине. Это подтверждает, что Беларусь не готовится к вторжению.

Таким мнением поделился военный эксперт Олег Жданов в эфире национального телемарафона.

"Армия Беларуси на сегодняшний день делает все, чтобы не участвовать в этой войне. Я напомню, что они отдают до сих пор не только технику с длительного хранения, они вывезли еще эшелоны боеприпасов — передали их Российской Федерации. И на сегодняшний день Лукашенко – помните, он два месяца назад пытался проводить там, мы думали, что будет мобилизация, а он ограничился всего лишь раздачей повесток и системой оповещения военкоматов. Белорусская армия не готовится к войне, она делает все, чтобы не быть готовой к войне", — сообщил Жданов.

Затем военный эксперт рассказал, что Лукашенко 20 лет "водит за нос" Путина с созданием союзного государства. Самопровозглашенный лидер Беларуси все никак не подписывает финальный документ.

По мнению Жданова, планировщики операции должны понимать, что армия РБ может не выполнить поставленных задач. И тогда это будет полный провал вторжения.

Угроза вторжения Беларуси в Украину: что известно

Диктатор Лукашенко 10 октября сообщил о развертывании общей группировки войск России и Беларуси на границе с Украиной "в связи с обострением на западных границах Союзного государства".

По данным Генштаба, признаков формирования наступательных группировок на территории РБ и передвижения войск на границе с нашей страной не наблюдается.

Советник ОПУ Алексей Арестович заявил, что армия Беларуси не готова к войне. РФ вывезла из РБ боеприпасы и технику, а во время последних учений на территории государства было потрачено много топлива и других ресурсов.

Как сообщили аналитики, заявление о развертывании региональной группировки ничего не значит в военном плане. Это попытка Путина сделать Лукашенко еще более причастным к преступной войне против Украины.

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