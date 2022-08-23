По его словам, ВСУ готовы к отражению атак.

Россия частично закрыла воздушное пространство в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях в период с 22 по 25 августа этого года. Враг готовится к усилению ракетных угроз.

Об этом рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

"Мы прекрасно знаем, что в Кремле помешаны на символизме. И, конечно, в эти дни, которые важны для каждого украинца, они могут готовить неприятные подарки. Мы это понимаем, об этих угрозах известно – они (оккупанты – УНИАН) готовятся к усилению ракетных угроз", – отметил он.

По словам Мусиенко, ВСУ готовы к отражению любых атак.

"Воздушные силы постоянно наращивают свои мощности и возможности. За прошедшие сутки над Днепропетровщиной сбиты четыре ракеты. Имея такого циничного и жестокого врага, нужно готовиться и понимать – эскалация и угроза ракетных атак могут возрасти. Именно поэтому произошли важные вещи за предыдущую неделю. Первое — это Россия подтянула дополнительные средства ПВО. Это произошло из-за того, что была "бавовна" в Крыму. Чтобы они не готовили — наши ВСУ готовы к отражению атак", — сказал эксперт.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предупредил об угрозе жестоких ударов РФ в День Независимости Украины.

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