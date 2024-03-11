Игорь Романенко отметил, что существует проблема с фортификационными укреплениями.

Украинские защитники могут отойти из ряда населенных пунктов в Донецкой области. В районе Авдеевки формируется новая линия обороны.

"К западу от Авдеевки, в нескольких километрах от нее, снижение местности, и очень сложно. Тем более, что существенных рубежей там не было. Поэтому они строятся по ходу, и не сразу на левом фланге Авдеевки, а, к сожалению, дальше. На дальности 5-6 километров от этого населенного пункта не за что было зацепиться, поэтому россияне прошли это расстояние на одном наступательном импульсе. Но дальше начались наши рубежи и некоторые резервы. Чаще всего эти рубежи привязывались к высотам, использовались естественные водные преграды и так далее. И именно на этих рубежах планируется приостановить наступление противника, то есть стабилизировать ситуацию", - рассказал бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью изданию "Обозреватель".

Он указал, что защитники Украины используют любые возможности, чтобы останавливать продвижение противника, а именно строят рубежи по населенным пунктам, посадкам, возвышенностям, холмам, высотам, где можно эффективно снимать артиллерию. По его словам, села Бердичи, Орловка, Тоненькая, Первомайское могут быть "сданы".

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"Сданы" - это не то слово. Ведутся боевые действия вокруг этих населенных пунктов, они будут максимально использоваться в организации боевых действий", - отметил эксперт.

Также он считает, что украинская армия сможет удержать Новомихайловку, но лишь при наличии резервов.

"Я не могу сказать, какие резервы есть на этом направлении. Наши Силы обороны прилагают усилия, но нужны те же боеприпасы, тот же личный состав", - подытожил Романенко.

Линия обороны под Авдеекой - последние новости

В ВСУ отметили, что поздно начали строить систему оборонительных фортификаций - в декабре, когда россияне уже два месяца штурмовали Авдеевку.

По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лихового, до этого инженерно-саперные подразделения работали на преодолении российских укреплений.

При этом издание The New York Times писало, что у Украины нет мощной линии обороны под Авдеевкой.

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