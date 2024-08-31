Российские срочники оказались в окопах, Путин нарушил 'священную традицию', - NYT

Эта практика является рискованной для Путина, ведь движение российских матерей заставило режим завершить конфликты, в частности в Чечне.

Самые молодые призывники России оказались в эпицентре большой войны. Длинная священная практика избежания привлечения молодых призывников российской армии к боевым действиям разрушается в Курской области.

Как пишет The New York Times, в России стало стандартной практикой, что срочников не отправляют на передовую. Это предусмотрено законом и принято всеми родителями, которые надеются уберечь своих сыновей от бойни войны. Но молниеносное вторжение Украины в Курскую область перечеркнуло этот договор.

Срочники на "нуле" - удар для Путина

Москву застали врасплох. Неожиданно война пришла к призывникам. Сотни из них попали в плен, десятки считаются пропавшими без вести и потенциально мертвыми.

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Решение Москвы отправить молодых, необученных солдат на поля сражений в Афганистане и Чечне помогло укрепить внутреннюю оппозицию, которая заставила Кремль прекратить эти конфликты. Поэтому во время первых хаотичных дней вторжения России в Украину в феврале 2022 года, когда оказалось, что несколько сотен новопризванных солдат находятся в подразделениях, которые пересекли границу, Путин приказал военным командованием отправить их домой.

"Только профессиональные военнослужащие будут выполнять поставленные задачи", - заявил тогда Путин.

Однако, когда Украина прорвалась в Курскую область, Путин не отозвал срочников. Некоторые новоиспеченные солдаты из отдаленных регионов сообщили своим семьям, что их отправляют в Курск в качестве подкрепления.

Неожиданная опасность для призывников вызвала ожесточенную борьбу в сети между сторонниками войны, обвиняющими отцов в ласках к своим сыновьям, и родителями, расстроенными тем, что давняя традиция была нарушена.

Командир "Ахмата" Апти Алаудинов записал обращение, в котором призвал родителей перестать "рыдать" о том, что их сыновья должны воевать.

"У меня к вам один вопрос: какая польза этой стране от вас и ваших детей?", - заявил он.

Россияне возмутились критикуя отсутствие надлежащей подготовки, плохое вооружение и малое количество потомков элиты, которые служат.

"Перед тем, как отправлять призывников в боевые условия, научите их обращаться с оружием и обеспечьте их современными средствами ведения войны. Не стоит защищать границы Родины голыми руками", - написала россиянка Елена.

России не хватает резервов

Для изгнания украинцев из Курска России понадобится около 30-40 тысяч россиян, говорят военные аналитики. Тот факт, что они медленно развернули силы такого размера, является признаком того, что им не хватает необходимых резервов.

Кремль заявил, что набирает 30 000 солдат в месяц, и это число, вероятно, очень завышено. Отсутствие резервов для развертывания в Курске может свидетельствовать о том, что потери РФ огромны.

"Россия сталкивается с нехваткой рабочей силы", - сказал Павел Лузин, российский военный аналитик, ставя под сомнение утверждение Путина о том, что страна развернула почти 700 000 солдат на востоке Украины. "Этих войск не существует. Поэтому России нужно использовать призывников".

Еще одной причиной того, что Россия не отправила более опытных солдат в Курск, может быть ее решимость сохранить динамику на востоке Украины, куда она продвигается с сокрушительными ударами. Для Путина награда в виде захвата ключевой территории там может стоить риска протестов семей срочников.

Использование срочников в войнах - табу для режима, связанное с опасениями, что это может разжечь национальное антивоенное движение.

Движение матерей - уроки истории

В советские времена Россия имела многомиллионную призывную армию. Семьям отправленных в Афганистан рассказывали, что солдаты строят школы и сажают деревья. Если они возвращались в цинковом гробу, семьям приказывали его не открывать, а причиной смерти обычно указывали "выполнение интернационального долга".

В 1980-х годах, после того как Михаил Горбачев ослабил ограничения на инакомыслие, по всей стране начали вспыхивать протесты, и он решил выйти из Афганистана. За десятилетие было убито 15 000 человек, что намного меньше, чем бойня в Украине.

Чеченская война, которая началась в середине 1990-х, породила ряд уличных протестов. Согласно сообщениям в тогдашних независимых российских СМИ, необученных призывников бросали в кровавые городские бои, к которым они были совершенно не готовы.

Интенсивное давление со стороны родительских групп не только заставило прекратить войну, но и подтолкнуло Кремль переписать правила, чтобы призывники не попадали в боевые действия.

"Вопрос призыва является одной из тех актуальных тем лично для Путина из-за Чечни", - сказала Дара Масикот, эксперт по вопросам российской обороны и безопасности в Фонде Карнеги за международный мир.

Российский лидер был "чрезвычайно последовательным", избегая использования призывников, отметила она, добавив, что развертывание плохо обученных срочников добавляет значительного политического риска с ограниченным военным преимуществом.

После вторжения под Курск более 12 тысяч человек подписали петицию против использования срочников, но об уличных протестах не сообщалось. В целом россияне гораздо меньше беспокоятся о судьбе бывших срочников или военнослужащих-контрактников, которым платят около 2000 долларов в месяц за войну в Украине, чем солдат срочной службы, которые не имеют другого выбора, кроме как служить и зарабатывать около 25 долларов в месяц.

Ежегодно призывают около 300 тысяч юношей, половину весной, половину осенью. Кроме того, тюремные приговоры критикам войны в Украине значительно прикрыли рот группам родителей.

Российские матери отказались идти на контакт с журналистами относительно судьбы их сыновей-срочников. Однако женщина по имени Эльмира, рассказала, что ее 22-летний сын был призван в декабре прошлого года. Ему место в казарме, а не в окопах, сказала она в интервью, но выполнял бы свой "долг" без нареканий.

Подход может измениться

Численность призывников в Курской области держат в тайне. Главком ВСУ Александр Сырский заявил во вторник, что Украина взяла в плен почти 600 военных в регионе. В минувшую субботу Украина обменяла 115 россиян на такое же количество украинских воинов.

"Заявления Алаудинова и российских военных блогеров является ключевым свидетельством того, что отношение Кремля к использованию молодых призывников в боевых действиях может измениться", - отмечает издание.

Одна известная военная блогер Анастасия Кашеварова даже обвинила самих срочников в том, что они попали в плен. "Пленные выглядели настолько расслабленными, чистыми и хорошо одетыми на обнародованных Украиной фотографиях, что они, вероятно, были пьяны, когда украинцы вторглись и сдались без боя", - написала она.

Мало кто делал бы такие откровенные заявления, если бы думал, что Кремль их накажет, говорят аналитики. Много тех, кто одобряет использование призывников.

"Матери не должны держать со своих сыновей под юбками", - написал в сети один россиянин.

Однако самой распространенной реакцией было то, что российское государство обеспечило недостаточную подготовку, оружие, еду или одежду новым солдатам, а значит, их нельзя толкать в бой. Одна мать призывника высмеяла мысль о том, что призывников обучали: "Что они могут сделать против профессионалов и наемных убийц? Ничего".

Курская операция Украины

Как сообщал УНИАН, 6 августа Вооруженные силы Украины зашли на российскую территорию, в Курскую область, взято под контроль около 100 населенных пунктов.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, отвечая на вопрос о последствиях Курской операции для зоны Покровска, отметил, что Россия перебросила на Курское направление около 30 тысяч своих военнослужащих, и эта цифра растет.

По его словам, одной из задач проведения наступательной операции на Курском направлении как раз и было отвлечение значительных сил противника с других участков фронта. Прежде всего, это касается Покровского, Кураховского направления. При этом он отметил, что на Покровском направлении продолжаются тяжелые бои.

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