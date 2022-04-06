Также он отметил, что Британия "может ускориться" в развертывании возобновляемых источников энергии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что зверства России в украинском городе Буча и в других местах близки к "геноциду", и пообещал ввести новые санкции.

"Боюсь, что когда вы посмотрите на то, что происходит в Буче, разоблачения, которые мы видим из того, что Путин сделал в Украине, которые, как вы знаете, не кажутся мне далекими от геноцида, неудивительно, что люди реагируют именно так", — сказал Джонсон журналистам.

"Я не сомневаюсь, что международное сообщество, в первую очередь Великобритания, снова будет двигаться синхронно, чтобы ввести новые санкции и новые наказания в отношении режима Владимира Путина", — пообещал Джонсон.

Что касается поэтапного отказа от импорта энергоносителей из России, Джонсон сказал: "Я думаю, что было большой ошибкой не инвестировать в ядерную энергетику в долгосрочной перспективе", и добавил, что "можно ускориться" в развертывании возобновляемых источников энергии.

Напомним, в Буче и Ворзеле за предыдущие сутки удалось частично восстановить мобильную связь.

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