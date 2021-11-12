Подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады погибли от ранений.

На Донбассе двое украинских бойцов погибли, подорвавшись на взрывчатке.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким погибших воинов", - говорится в сообщении.

Всего с начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинские военные зафиксировали два нарушения режима прекращения огня. В районе населенного пункта Зайцево оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, в направлении Попасной - стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Погибшие воины были из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

"Во время выполнения боевого задания в районе проведения ООС погибли подполковник Прусов Руслан Халилович и мастер-сержант Федосеев Вадим Викторович. Невосполнимая потеря для страны, для Десантно-штурмовых войск, для семьи, друзей и собратьев. Воины-десантники отдали много лет службе в нашей военной части, были настоящими профессионалами и патриотами своей страны", - говорится в сообщении на странице бригады в Facebook.

Как сообщал УНИАН, по словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, около 2,1 тыс. кадровых российских военных постоянно находятся в оккупированных Россией отдельных районах Донецкой и Луганской областей и воюют против Украины.

За прошедшие сутки, 11 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрелов со стороны оккупантов один украинский воин получил ранение.

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Автор: Леся Лещенко