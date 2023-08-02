Удары по портам – это военные преступления, подчеркивает Йоханнис.

Этой ночью россияне нанесли удар дронами "Шахед-136" по портовой инфраструктуре на юге Одесской области, в нескольких километрах от румынской границы.

Президент Румынии Клаус Йоханнис, комментируя удары РФ, заявил, что такие атаки – неприемлемы.

"Продолжающиеся атаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру на Дунае, неподалеку от Румынии, являются неприемлемыми. Это военные преступления, и они оказывают значительное влияние на способность Украины передавать свои продукты питания тем в мире, кто нуждается в помощи", – написал он.

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Удары РФ по портам на Дунае - это надо знать

После выхода из "зерновой сделки" россияне начали активно наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, цинично оправдывая их борьбой с террористами.

В частности, 24 июля враг атаковал ударными дронами портовые мощности на реке Дунай. Пострадали по меньшей мере четыре зерновых ангара, резервуары для хранения масла и топлива, административное помещение.

Президент Румынии Йоханнис тогда подчеркивал, что это создает серьезные риски для безопасности в Черном море и влияет на дальнейший транзит зерна через Украину, а следовательно, на глобальную продовольственную безопасность.

2 августа российские террористы нанесли удар по Украине дронами. 11 из них были ликвидированы в Одесской области, под ударом оказались объекты портовой и промышленной инфраструктуры Дуная. Разрушены элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения. Также существенным разрушениям подверглось трехэтажное здание морского вокзала.

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