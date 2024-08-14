Дроны могли ударить по складу спецтоплива для МиГ-31К на базе 'Саваслейка', - Defence Express

Эти самолеты-носители "Кинжалов" используют специфическое топливо из определенных видов нефти.

В ночь на 14 августа Украина нанесла удары по российским аэродромам РФ. Среди целей были авиабазы под Воронежем, Борисоглебском и база "Саваслейка", что в 650 км от границы. В результате атаки могли быть поражены важные объекты.

Как сообщает Defence Express, именно с аэродрома "Саваслейка" чаще всего взлетают носители "Кинжалов" - самолеты МиГ-31К. Появилась обоснованная надежда, что эти вылеты теперь будут затруднены.

На авиабазе "Саваслейка" за всю противовоздушную оборону, очевидно, отвечает только зенитки типа ЗУ-23-2 и пулеметы. Работы более мощных средств - не зафиксировано.

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В то же время результаты ударов более мощные. Спутниковый сервис NASA показывает мощный пожар в районе разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов.

МиГ-31 использует довольно специфическое топливо - керосин Т-6. Это специальное тяжелое термостабильное топливо, которое предназначено для выполнения сверхзвуковых полетов на большой высоте, при которых керосин нагревается до 100-150 градусов. Формально для МиГ-31 допускается использование других топлив, например, наиболее распространенного керосина РТ, но с соответствующими ограничениями на режимы полета. Например, без сверхзвуковых высотных полетов, а без них запуск Х-47 "Кинжал" невозможен.

Керосин Т-6 в РФ используется только в МиГ-31 и является уникальным видом топлива специально для него. Ранее его также использовал МиГ-25, но эта машина давно снята с эксплуатации. Еще одним таким видом топлива является Т-8Б, которое используется в Ту-160. Эти топлива производятся из определенных видов нефти и далеко не на каждом НПЗ.

"То есть даже поражение запасов топлива, как и части топливной инфраструктуры аэродрома, уже довольно существенный результат. И теперь вопрос базирования на этой авиабазе МиГ-31К под вопросом. Это конечно не означает, что враг не сможет переместить самолеты на другой аэродром, но в любом случае это о дополнительных осложнениях для врага", - пишет издание.

"Саваслейка" - аэродром на котором базируются не только МиГ-31К, но и МиГ-31БМ, которые являются перехватчиками.

Сервис NASA фиксирует именно пожары, а не взрывы. Поражение самолетов он не зафиксирует. Особенно, если речь идет о том, что украинские дроны были оснащены боевыми частями с воздушным подрывом. Именно они являются идеальными для уничтожения самолетов на открытых площадках. МиГ-31 в РФ так и хранятся, укрытий для них не было. По состоянию на 30 июня 2024 года, МиГ-31К были защищены только шинами.

Атака на "Саваслейку"

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Нижегородской области России, где находится военный аэродром "Саваслейка", откуда взлетают истребители МиГ-31, раздались взрывы.

Под утро местные жители заметили беспилотники над населенными пунктами Велетьма и Саваслейка. Astra написала, что рядом с этими селами расположен военный аэродром "Саваслейка". Согласно открытым данным, на нем дислоцирован филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний минобороны РФ.

Местные паблики сообщают "о 10 прилетах" по военной авиабазе "Саваслейка".

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