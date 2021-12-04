Резников рассказал о судьбе Европы в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину  / фото REUTERS

Мир должен убедить Россию в том, что цена наступления на Украину слишком высока, чтобы о ней думать. 

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в публикации на Atlantic Counsil, пишет ZN.ua.

По словам министра, пока не понятно, понимает ли сама Европа, чем для нее чревата большая война между Украиной и Россией.

"Большая война в Украине ввергнет всю Европу в кризис. Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем, с которыми сталкивается европейское общество. Например, ЕС сильно зависит от импорта продуктов питания, включая зерно. Крупная война серьезно подорвет и, возможно, полностью предотвратит импорт многих товаров как из Украины, так и из России, создавая целый ряд проблем с продовольственной безопасностью для всего континента", - написал министр обороны.

Также, по его словам, нападение России означало бы окончательный конец основанному на правилах международному порядку, "открыв дверь в новую эру глобальной нестабильности, которая бы поставила под угрозу десятилетия беспрецедентного мира на большей части Европы".

Министр обороны Украины Алексей Резников / фото REUTERS

"На кону гораздо больше, чем судьба независимой Украины. Если угроза нападения России будет реализована, это создаст хаос на всем континенте и подорвет относительную стабильность, к которой большинство европейцев привыкли после окончания холодной войны. На ее месте появится новая норма - небезопасность и агрессия, подпитываемая Кремлем. На кону будущее самой Европы, и оно будет решаться в Украине", - подытожил Алексей Резников.

По словам Алексей Резникова, Россию можно остановить только высокой ценой агрессии.

"Мы должны убедить Москву в том, что цена нового наступления слишком высока, чтобы о ней думать. Эта цена будет носить чисто военный характер и иметь форму негативных политических, экономических и социальных последствий", - добавил он.

Читайте такжеВ российском МИД ответили на сообщения СМИ о планах Кремля напасть на Украину

По словам главы Минобороны некоторые на Западе продолжают считать, что нужно делать все, чтобы не провоцировать Россию. И не понимают, что Кремль рассматривает само существование НАТО и Европейского Союза как провокацию.

"Действительно, сама идея независимой Украины - невыносимая провокация для многих в Москве. Если демократический мир желает избежать катастрофических последствий крупной войны в Украине, западные лидеры должны продемонстрировать свою решимость противостоять давлению России, одновременно укрепляя Украину. Со своей стороны, мы привержены защите Европы и построению будущего", - отметил Резников.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной. 

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

Вторжение России в Украину: что известно

Как свидетельствуют новые разведданные США, Россия планирует полномасштабное наступление из нескольких фронтов на Украину уже в 2022 году с участием около 175 тысяч военных и тяжелой техники. Расширение военной силы произошло на фоне озвученных Россией требований относительно гарантий невступления Украины в НАТО.

Ранее издание BILD показало фазы вероятного полномасштабного вторжения РФ в Украину, которыми поделились западные разведчики.

The Washington Post, в свою очередь, опубликовал карту возможного движения российской армии по территории Украины.

Карта возможного движения российской армии по территории Украины / фото washingtonpost.com

Автор: Виктория Гордиенко