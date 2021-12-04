По словам Алексея Резникова, Россию можно остановить только высокой ценой агрессии.

Мир должен убедить Россию в том, что цена наступления на Украину слишком высока, чтобы о ней думать.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в публикации на Atlantic Counsil, пишет ZN.ua.

По словам министра, пока не понятно, понимает ли сама Европа, чем для нее чревата большая война между Украиной и Россией.

"Большая война в Украине ввергнет всю Европу в кризис. Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем, с которыми сталкивается европейское общество. Например, ЕС сильно зависит от импорта продуктов питания, включая зерно. Крупная война серьезно подорвет и, возможно, полностью предотвратит импорт многих товаров как из Украины, так и из России, создавая целый ряд проблем с продовольственной безопасностью для всего континента", - написал министр обороны.

Также, по его словам, нападение России означало бы окончательный конец основанному на правилах международному порядку, "открыв дверь в новую эру глобальной нестабильности, которая бы поставила под угрозу десятилетия беспрецедентного мира на большей части Европы".

"На кону гораздо больше, чем судьба независимой Украины. Если угроза нападения России будет реализована, это создаст хаос на всем континенте и подорвет относительную стабильность, к которой большинство европейцев привыкли после окончания холодной войны. На ее месте появится новая норма - небезопасность и агрессия, подпитываемая Кремлем. На кону будущее самой Европы, и оно будет решаться в Украине", - подытожил Алексей Резников.

По словам Алексей Резникова, Россию можно остановить только высокой ценой агрессии.

"Мы должны убедить Москву в том, что цена нового наступления слишком высока, чтобы о ней думать. Эта цена будет носить чисто военный характер и иметь форму негативных политических, экономических и социальных последствий", - добавил он.

Читайте такжеВ российском МИД ответили на сообщения СМИ о планах Кремля напасть на Украину

По словам главы Минобороны некоторые на Западе продолжают считать, что нужно делать все, чтобы не провоцировать Россию. И не понимают, что Кремль рассматривает само существование НАТО и Европейского Союза как провокацию.

"Действительно, сама идея независимой Украины - невыносимая провокация для многих в Москве. Если демократический мир желает избежать катастрофических последствий крупной войны в Украине, западные лидеры должны продемонстрировать свою решимость противостоять давлению России, одновременно укрепляя Украину. Со своей стороны, мы привержены защите Европы и построению будущего", - отметил Резников.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

Вторжение России в Украину: что известно

Как свидетельствуют новые разведданные США, Россия планирует полномасштабное наступление из нескольких фронтов на Украину уже в 2022 году с участием около 175 тысяч военных и тяжелой техники. Расширение военной силы произошло на фоне озвученных Россией требований относительно гарантий невступления Украины в НАТО.

Ранее издание BILD показало фазы вероятного полномасштабного вторжения РФ в Украину, которыми поделились западные разведчики.

The Washington Post, в свою очередь, опубликовал карту возможного движения российской армии по территории Украины.

Автор: Виктория Гордиенко