Речь идет об информации, в частности о местах сбора и путях эвакуации гражданского населения.

В Верховной Раде Украины предлагают расширить перечень информации, за распространение которой во время военного положения можно лишиться свободы.

Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте.

Речь идет о проекте закона о внесении изменений в статью 114-2 Уголовного кодекса Украины (относительно усовершенствования ответственности за несанкционированное распространение информации в условиях военного или чрезвычайного положения) (№7455).

Им предлагается установить, что несанкционированное распространение информации о деятельности объектов критической инфраструктуры и государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, о местах сбора и путях эвакуации гражданского населения, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Если такие действия были совершены должностным лицом, то за это предлагается наказывать лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в ходе полномасштабной войны России против Украины "имеют место неединичные факты выпуска сюжетов на телеканалах Украины, по результатам которых в последующем были осуществлены ракетные удары по местам сбора для эвакуации гражданского населения на железнодорожных вокзалах, объектам критической инфраструктуры, ряду предприятий ГП "Укроборонпром" и другим, которые освещались в информационных программах на телевидении".

"По оценке экспертной среды, не исключается возможность, что указанные сюжеты на телевидении стали поводом для проведения анализа, установления места съемок с их координатами на местности и корректировки дальнейшего нанесения ракетных ударов агрессором по этим местам", - говорится в пояснительной записке.

Съемка во время войны:

Во время войны в Украине запрещена съемка прилетов вражеских снарядов. Также запрещено выкладывать видео с местом прилета, так как это может помочь врагам скорректировать огонь.

Кроме того, категорически запрещена фото- и видеосьемка позиций ВСУ, эшелонов с военной техникой, непосредственно военной техники и т.д.

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