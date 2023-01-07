Россия продолжает усиливать группировку войск в Беларуси.

В Беларуси все готово для начала мобилизации по приказу Александра Лукашенко, цитирует DW оппозиционера Павла Латушко.

Латушко опасается, что власти Беларуси могут начать мобилизацию для оказания активной военной помощи России уже в ближайшее время. Лукашенко осталось только нажать кнопку, обеспокоен политик.

Большую часть сотрудников органов внутренних дел Беларуси заставили сдать паспорта, утверждает Павел Латушко, ссылаясь на источники в Минске. Такая информация поступает из разных городов страны.

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"Это означает, что они в случае мобилизации не смогут покинуть страну", - пояснил оппозиционер.

Кроме того, в Беларуси увеличивается как численность российских солдат, так и количество военной техники РФ, а также регулярно проходят "союзные" учения.

Ситуация в Беларуси – Россия перебрасывает технику

Россия продолжает усиливать группировку войск в Беларуси. Накануне Беларускі Гаюн заметил переброску еще четырех эшелонов с военными ВС РФ и техникой.

28 декабря в Беларуси насчитали до 10 тысяч российских военных. На территории республики проходят совместные – "союзные" - учения с армией Лукашенко, в ходе которых оккупанты отрабатывают наступательные действия.

Кроме того, в воздушном пространстве Беларуси российские захватчики собирают данные о ПВО ВСУ для нанесения по Украине новых ударов.

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