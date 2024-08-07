Глава украинской разведки отметил, что само собой ничего не происходит и даже бунт "вагнеровцев" планировали полгода.

Новый мятеж в Российской Федерации возможен, но для этого нужен лидер на месте. Один из кандидатов на эту роль сейчас находится в Украине.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью изданию Forbes заявил, что Украина знала о подготовке мятежа ПВК "Вагнера" ​​еще за полгода.

"К сожалению, сейчас не наблюдаем такие порывы. Если говорить об условных мятежах этнических групп, для этого нужен лидер на месте. Есть хороший лидер, он находится у нас, но приобретает возможности. Тогда можно о чем-то говорить. Само собой ничего никогда не происходит, бунт вагнеровцев готовился очень заранее", – отметил главный украинский разведчик.

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По его словам, главарь ЧВК Евгений Пригожин был "сложной личностью, ультрапатриотом", и на его "патриотических" чувствах сыграл Александр Лукашенко.

"Он готовился зайти в Кремль, мысленно шел действительно спасать Россию. Но ему объяснили: если зайдешь, здесь никто тебя не сможет "обуть", но этим ты сразу не спасешь Россию, а разорвешь ее. Ведь одновременно ты будешь в Кремле, а номинальное руководство государства – где-то в другом месте", – объяснил Буданов.

Бунт Пригожина - главные новости

В ночь на 24 июня 2023 года глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пошел маршем на Москву, чтобы свергнуть министра обороны Сергея Шойгу. До российской столицы "вагнеровцы" не дошли, а остановился в 200 километрах от столицы РФ.

Пригожин пошел на переговоры с Александром Лукашенко, который по просьбе Путина, взял на себя роль посредника в конфликте. В результате Пригожин бежал в Беларусь, получив гарантию безопасности для своей жизни.

23 августа в Тверской области России разбился самолет главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Никто не выжил.

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