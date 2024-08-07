Новый мятеж в Российской Федерации возможен, но для этого нужен лидер на месте. Один из кандидатов на эту роль сейчас находится в Украине.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью изданию Forbes заявил, что Украина знала о подготовке мятежа ПВК "Вагнера" еще за полгода.
"К сожалению, сейчас не наблюдаем такие порывы. Если говорить об условных мятежах этнических групп, для этого нужен лидер на месте. Есть хороший лидер, он находится у нас, но приобретает возможности. Тогда можно о чем-то говорить. Само собой ничего никогда не происходит, бунт вагнеровцев готовился очень заранее", – отметил главный украинский разведчик.
По его словам, главарь ЧВК Евгений Пригожин был "сложной личностью, ультрапатриотом", и на его "патриотических" чувствах сыграл Александр Лукашенко.
"Он готовился зайти в Кремль, мысленно шел действительно спасать Россию. Но ему объяснили: если зайдешь, здесь никто тебя не сможет "обуть", но этим ты сразу не спасешь Россию, а разорвешь ее. Ведь одновременно ты будешь в Кремле, а номинальное руководство государства – где-то в другом месте", – объяснил Буданов.
Бунт Пригожина - главные новости
В ночь на 24 июня 2023 года глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пошел маршем на Москву, чтобы свергнуть министра обороны Сергея Шойгу. До российской столицы "вагнеровцы" не дошли, а остановился в 200 километрах от столицы РФ.
Пригожин пошел на переговоры с Александром Лукашенко, который по просьбе Путина, взял на себя роль посредника в конфликте. В результате Пригожин бежал в Беларусь, получив гарантию безопасности для своей жизни.
23 августа в Тверской области России разбился самолет главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Никто не выжил.