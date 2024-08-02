Буданов пояснил, что с самого начала военной агрессии России в Украине их задачи не менялись.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Российская Федерация уже определила для себя задачи "максимум" и "минимум" на 2024 год.

При этом, эти задачи неизменны с начала полномасштабного вторжения, сказал он в интервью ТСН.

"Задача максимум - это получить контроль над Украиной. Задача минимум - это выйти на админграницы Донецкой и Луганской области Она не менялась ни разу", - подчеркнул глава ГУР.

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Также он утверждает, что освобождение украинскими защитниками территории Харьковской области, которая находится под контролем россиян, является вопросом времени.

В Харьковской области российские оккупанты пытались создать "буферную зону", но они провалились. Они остались на оккупированных территориях Харьковской области, но это вопрос времени", - добавил Буданов.

Война в Украине - ситуация на фронте

Российские войска перенесли основные усилия на штурмы смежных позиций украинских подразделений. В частности, они наступают на Макеевку Донецкой области - позиции Третьей отдельной штурмовой бригады, а также штурмуют левый фланг украинской обороны (позиции другой бригады), имея там достаточно существенный успех. Об этом рассказал командир 1 штурмового батальона (3 ОШБр) Владимир Фокин.

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