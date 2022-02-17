В момент обстрела в здании находились 20 детей, которые завтракали.

Боевики ударили по детскому саду в Станице Луганской, когда в здании находились 20 детей. Всех малышей экстренно завели в подвал.

Об этом сообщает ТСН.

По словам руководителя детсада Натальи Бутенко, в здании на момент обстрела находились 20 детей, которые сильно испугались. Обстрел произошел, когда дети завтракали

"Когда попало, то весь детский сад задрожал, детей собрали и быстро вывели. Дети были, как окаменевшие", — говорят очевидцы.

Учительница украинского языка Зинаида Ивановна показала подвал, где прятались.

"Здесь пили воду, здесь сидели в креслах – не плакали. Хотя – испуганы были", - рассказала женщина.

По ее словам, ранее в этом подвале прятались до 40 сорока человек, здесь даже стоит буржуйка.

18 февраля дети не пойдут в детский сад, туда принесли стройматериалы, чтобы заделать дыру в стене. В результате обстрела помощница воспитателя и рабочий получили контузии.

Обстрел очень сильно напугал местных жителей. Людям пришлось пить успокоительное, но даже после этого они не планируют никуда убегать.

Обстрел Станицы Луганской боевиками - что известно

17 февраля российские оккупационные войска обстреляли из тяжелого артиллерийского вооружения Станицу Луганскую. При этом снаряды попали в здание детского сада. В результате обстрела пострадали трое работников детского сада.

Кроме того, оккупанты начали распространять дезинформацию, обвинив украинских военных.

На это вопиющий случай отреагировал президент Владимир Зеленский. По его словам, обстрел детского сада в Станице Луганской – это большая провокация.

Также министр обороны США Ллойд Остин напомнил, что Украину предупреждали о том, что оккупанты могут сделать что-то подобное.

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