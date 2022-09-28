Для этого российские чиновники решили собраться на внеочередное заседание.

В понедельник, 3 октября, Госдума РФ рассмотрит вопрос о "присоединении" временно оккупированных территорий Украины к составу России в связи с завершением псевдореферендумов.

Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин после совещания с главами фракций по итогам псевдореферендумов на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, пишут российские СМИ.

Отметим, что ради аннексии украинских территорий чиновники проведут внеочередное заседание.

Видео дня

"Речь идет о переносе региональной недели с 3 октября на 10-е. Соответственно 3 октября, в понедельник, предлагается провести пленарное заседание, начало которого будет в 14:00. Чем вызвана необходимость решения о переносе, я думаю, вы понимаете", - сказал Володин.

Российские "референдумы" в Украине

23-27 сентября оккупанты и коллаборанты провели на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей фейковые референдумы с целью присоединения территорий к Российской Федерации.

Страны G7 и Евросоюз заявили, что введут санкции против страны-агрессора за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной украинской территории.

27 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские псевдореферендумы на оккупированных украинских территориях - это вопиющее нарушение международного права.

После завершения фиктивных референдумов коллаборанты и оккупанты ожидаемо объявили о желании войти в состав РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: