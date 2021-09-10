Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что если верховный главнокомандующий даст команду, то украинская армия готова взять Донецк и Луганск.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".
"Наша армия может выполнить любую задачу", - подчеркнул он.
Данилов напомнил о спецоперации украинских военных разведчиков, на которую не решилась ни одна другая страна.
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"И сегодня если верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, то они могут это сделать. Но, что делать с теми десятками и сотнями тысяч людей, которые могут погибнуть? Кто будет нести ответственность?",- сказал он.
Секретарь СНБО осудил негативные высказывания об украинской армии от тех лиц, которые ни разу не были на фронте.
"Наши ребята имеют на сегодня все возможности воевать", - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет обсуждать с партнерами заморозку конфликта на Донбассе, а будет использовать весь инструментарий для прекращения агрессии РФ.