Секретарь СНБО в очередной раз подчеркнул, что концентрации войск России непосредственно на границе с Украиной нет.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что у статьи Bloomberg о вероятном полномасштабном наступлении России нет никакой новости.

Об этом он заявил в комментарии Лига.нет.

Он отметил, что Украина уже восемь лет находится в состоянии войны с Россией, поэтому намерения РФ ей известны.

"Они волнами периодически накатываются. США нас постоянно предупреждают. Вы думаете – это первый раз? У нас постоянный обмен информацией и процедура сотрудничества, разведывательные сообщества общаются. Никакой новости для нас здесь нет", - сказал он.

Читайте также"Новое оружие Путина": Арестович раскрыл планы Кремля по УкраинеСекретарь СНБО в очередной раз подчеркнул, что концентрации войск России непосредственно на границе с Украиной нет, однако допустил, не уточнив, что она может происходить в других местах.

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину.

В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещениями российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

В Минобороны Украины информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Автор: Яна Ставская