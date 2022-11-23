По данным Данилова, массированные ракетные удары россияне могут нанести по Украине еще 3-4 раза.

Украинская разведка обладает достоверной информацией о наличии на территории Российской Федерации тех или иных видов вооружения.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью радио Свобода.

"Могу сказать, что наши разведки работают безупречно. У нас есть понимание, сколько осталось. Я могу сказать, что определенные есть ракеты, которые остались, уже меньше чем 10%, есть ракеты, которых осталось 18%, есть ракеты, которых еще, к сожалению, кдо черта на территории Российской Федерации. Речь идет о ракетах С-300. Так случилось, что у них их слишком много. Ими они сейчас как раз и закидывают Запорожье, Херсон, другие территории, Харьковщину. Потому что их у них еще много", - пояснил Данилов.

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"Если бы у них было все в порядке, то они точно не обращались бы к другой стране для того, чтобы им помогали ракетами. Вы знаете, о какой стране идет речь. Страна, которая помогала им так называемыми "Шахидами", или "Шахедами" – кто как их называет", - сказал секретарь СНБО.

"Мы очень тщательно отслеживаем всю эту ситуацию, что там происходит. Еще раз подчеркну, мы знаем, что происходит на территории нашего врага, нашего противника по наличию оружия поражения, то, что касается ракет", - заверил он.

На вопрос о том, сколько раз еще Россия сможет нанести такие массированные ракетные удары, как было 10 октября Данилов ответил, что это зависит от того, сколько россияне будут использовать их при том или ином нападении.

"То нападение, которое было 15-го числа, оно было одним из самых мощных нападений... Я могу сказать, что если будет речь идти о таких обстрелах, который был 15-го числа, то это максимум 3-4 раза они могут сделать такие обстрелы по мощности, которые были именно 15 числа", - отметил он.

Ракетный террор РФ

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

Через массированную атаку РФ в ряде областей Украины ввели аварийные отключения света.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку России по Украине и подтвердил, что большинство вражеских ракет были выпущены именно по энергетической инфраструктуре Украины.

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