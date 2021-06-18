Секретарь СНБО отметил, что в том виде, в котором Минские соглашения есть сейчас, они не могут быть выполнены.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что выдача российских паспортов жителям оккупированных территорий является одним из фундаментальных поводов для переговоров о внесении изменений в Минские соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сообщил на брифинге после сегодняшнего заседания СНБО.

"К сожалению, кроме выдачи паспортов, они (РФ - УНИАН) оружие свое там имеют постоянно, они его туда поставляют. И не новость для нас, что РФ, оккупировав часть Донецкой и Луганской областей, держит там часть своей армии, своих офицеров, свое вооружение", - отметил он.

Данилов в очередной раз подчеркнул, что украинская сторона выполнила все договоренности по итогам Парижского саммита, который состоялся в декабре 2019 года, однако "Россия не желает выполнять свою часть договоренностей".

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"Они считают, что они не являются стороной этого процесса, что является полным абсурдом ...", - подчеркнул он.

Секретарь СНБО также отметил, что в том виде, в котором Минские соглашения есть сейчас, они не могут быть выполнены, ведь со времени их подписания изменилось очень многое.

"И, кстати, выдача паспортов - это фундаментальная вещь относительно изменения условий. 630 тысяч паспортов, выданных РФ как аусвайсы гражданам, которые фактически находятся в резервации, которую и создала же РФ, - это повод для того, чтобы начинать переговоры. Потому что в таком виде проводить выборы, когда человек имеет паспорт гражданина РФ - это, скажем так, странная ситуация", - подытожил Данилов.

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Автор: Антонина Доломанжи