4 ноября Вашингтон объявил новый пакет военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов.

США наращивают темпы по поставке Украине все более серьезных типов вооружения.

Как рассказал в эфире FREEDOM российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, "трамписты" в настоящее время пытаются "раскачать" тему со "зрадой" по "ленд-лизу", но у них это не получится.

"То, что не дается какой-то ленд-лиз, это "темник" Путина, спущенный трампистскими пропагандонами. Нам нужны Abrams, танки, бронетранспортеры, они, кстати, пошли в последнем пакете. Как они будут оформляться в американском законодательстве (по ленд-лизу или другому закону), это десятое дело. Важно само оружие и его количество", - отметил публицист.

Будут и ракеты, которые способны доставать до территории России, ответил Пионтковский: "Безнаказанные атаки на украинские города не могут продолжаться".

"Американская пресса пишет, что будут решать (передачу - ред.) более радикального (оружия - ред.), чем предоставление ракет ATACMS. Предоставляются крылатые ракеты воздушного базирования дальностью до 1000 км. Сейчас в Польше идет оснащение этими ракетами советстких самолетов Су, которые поляки передадут в ближайшее время Украине", - прокомментировал политолог.

По мнению Пионтковского, после исторической речи федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера 27 октября, когда он "покаялся", "совершенно новое настроение вылеться в поставки оружия".

"Блинкен-Остин говорили, что цель Америки - победа Украины, а Салливан: цель - не допустить поражение Украины. Сейчас уже нет таких противоречий. Не зря Байден отправил в Украину Салливана, чтобы у России уже не было каких-то иллюзий по позиции США... Американцы прошли очень много искуственно поставленных для себя "красных линий", - сказал Пионтковский.

Новая помощь от США: что известно

Вечером 4 ноября Вашингтон объявил новый пакет военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов.

В пакет вошли ПВО Hawk, отремонтированные танки Т-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатеров, а также 1100 беспилотников Phoenix Ghost.

При этом передача танков была совместным решением США, Нидерландов и Чехии, отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Первые 26 восстановленных и модернизированных танков Украина получит уже в следующем месяце.

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