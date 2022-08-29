Ракеты такого типа помогут буквально "сносить с карты" вражеские цели.

Вооруженные силы Украины нуждаются в ракетах ATACMS не только из-за их дальнобойности, не менее важна их мощность.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко на примере показал, почему ракеты такого типа настолько важны для ВСУ.

"Дело не только в 300 км, из-за которых нам нужен ATACMS. Уничтоженный этой ночью курятник российских оккупантов в Херсоне. Уничтоженный, но не до конца. Чтобы это здание было максимально снесено с карты города, боевой части реактивного боеприпаса М142 недостаточно, а вот ATACMS..." – отметил он. Відео дня:

Ранее Коваленко допускал, что официальное заявление о передаче Украине ракет ATACMS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с дальностью поражения целей на расстоянии до 300 километров может появиться уже в конце августа или начале сентября.

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины

Как сообщал УНИАН, представители украинской власти уже неоднократно обращались к международным партнерам, в частности Соединенным Штатам Америки, по поводу необходимости получения Украиной ракет ATACMS, которые предназначены для уничтожения определенных объектов на расстоянии до 300 километров.

Отмечалось, что даже поставка 100 ракет ATACMS в Украину в краткосрочной перспективе могла бы существенно повлиять на расклад сил. Их применение может позволить перерезать основные маршруты снабжения на очень значительном расстоянии от линии фронта.

Эксперты уверены, что новое вооружени раскроет перед Украиной небывалые возможности. ВСУ смогут поражать абсолютно все военные цели в пределах своей страны, в том числе на территории Крыма и Черного моря. Причем дополнительного оборудования для запуска ATACMS уже не потребуется.

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