Через некоторое время у ВСУ будет "окно возможностей", но дальнейшие действия будут зависеть от наличия ресурсов, которые нам обещали партнеры, считает бывший спикер Генштаба.

Идет война в Украине, и события на Курщине помогут выхолостить ресурсы врага полностью, как стратегические, так и оперативные резервы.

Такое мнение высказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Киев24". "Несколько дней назад глава нашей разведки, генерал Буданов (Кирилл Буданов, - Ред.) сказал, что у врага осталось ресурсов на месяц-полтора активных наступательных действий. Кажется, что события на Курщине этот ресурс выхолостят полностью, а значит у врага не останется ни стратегических, ни оперативных резервов. К чему это приведет? Скорее всего, враг будет вынужден брать паузу для того, чтобы накопить соответствующие силы и средства", - прокомментировал он курскую операцию ВСУ.

По его мнению, в то же время "для нас открывается определенное окно возможностей". При этом Селезнев подчеркнул, что ключевым фактором в дальнейшем будут ресурсы обеих сторон. "Именно от ресурсов, которые будет иметь на тот момент времени украинское войско, ресурсов, которыми будут обладать в то время российские оккупационные войска, и зависит дальнейшая ситуация на поле боя", - сказал бывший спикер Генштаба. Селезнев сомневается, что ВСУ смогут провести масштабные контрнаступательные действия, потому что сейчас не имеют соответствующих сил и средств.

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"Наш президент неоднократно заявлял, что мы имеем 14 новосозданных бригад, но только три из них полностью укомплектованы оружием, оборудованием, военной техникой. Этого мало. Поэтому очевидно, что кейсы военно-технических переговоров с нашими западными партнерами актуализируются очень масштабно. Мы имеем достаточно серьезный запас ресурсов материально-технических, выделенных нам Соединенными Штатами Америки, но пока мы видим только незначительные поставки вооружения и техники на уровне 100-150-250 млн долларов. Несколько странная ситуация с учетом того, что транш, который выделяет правительство США, равен 61 млрд долларов", - сказал он.

Таким образом, как считает Селезнев, в дальнейшем многое будет зависеть от военной помощи партнеров Украины. Пока же, отметил он, имея большие возможности, Украина сейчас получает только небольшую их часть.

"Хотя и довольно часто в последнее время получаем, но опять же, это пополнение наших текущих потребностей. А на перспективу накопления ресурса, чтобы украинская армия была способна не только вести оборонительные действия, но и проводить собственные контрнаступательные, - где это?", - отметил Селезнев.

В центре внимания важные новости Украины - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 7 августа Forbes Ukraine опубликовал материал, в котором отмечалось, что во время встречи с выпускниками Киевской школы экономики руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал прогноз насчет завершения активных действий РФ. По словам главного разведчика, за полтора-два месяца основной напор оккупантов должен прекратиться. В то же время Буданов подчеркнул, что после спада и небольшого затишья будут новые попытки врага наступать. Он добавил, что Украина к этому готовится.

Он также сравнил войну в Украине с футбольным матчем, сказав, что "событийно мы недалеко отошли от 70-й минуты матча (футбольный матч длится 90 минут, - УНИАН)". По мнению Буданова, решение вопроса нашей войны будет происходить "комбинированным путем" - комбинация военной силы, давления открытой и скрытой дипломатии, а также некоторых других факторов.

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