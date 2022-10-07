Во время вражеской атаки беспилотниками можно прятаться, в частности, в подземных переходах.

Если враг использовал иранские дроны-камикадзе Shahed-136, необходимо немедленно направляться в укрытие, которое находится как можно дальше от админзданий, стратегических и военных объектов, или соблюдать в другом помещении правило "двух стен".

Во время вражеской атаки также можно прятаться в подземных переходах, паркингах, в подвалах или на территории цокольных этажей домов, написал глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.

"Если вы попали под обстрел на улице, найдите любой выступ, углубление в земле или канаву. Укрытием на улице также может стать бетонная мусорная урна или ступеньки. Ложитесь на землю и закройте голову руками", - добавил он.

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Чиновник отметил, что стоит свернуться и лежать в позе эмбриона - ноги должны быть направлены в ту сторону, откуда раздаются взрывы, а голову нужно прикрыть руками. Старух подчеркнул, что рот должен быть открытым.

Ранее стало известно, что иранские дроны-камикадзе Shahed-136 очень громкие - их звук похож на тот, который слышен во время работы бензопилы или мотора мопеда. Эти беспилотники летят очень низко, поэтому их достаточно сложно поймать силам Противовоздушной обороны Украины.

Россия использует против Украины иранские дроны - важные новости

В середине августа появились сведения, что иранские власти продали России тысячу дронов.

РФ 23 сентября впервые атаковала иранскими беспилотниками-камикадзе Одессу, два дрона в припортовой зоне разрушили админздание, были повреждены четыре жилых дома. Из-за вражеской атаки погибли два человека.

В ночь на 5 октября оккупанты атаковали дронами-камикадзе Белую Церковь Киевской области. Было зафиксировано шесть попаданий, повреждена инфраструктура города, пострадал один человек.

7 октября враги впервые атаковали беспилотниками Запорожье. По предварительным сведениям, пострадал и госпитализирован один человек.

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