По его словам, оккупация и обстрелы атомных электростанций российскими войсками и шантаж ядерными ударами несут угрозу глобальной катастрофы.

Чем дольше длится война России против Украины, тем больше риски для всей планеты.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время выступления в аналитическом центре Chatham House, сообщила пресс-служба ОП.

"Оккупация и обстрелы атомных электростанций российскими войсками и шантаж ядерными ударами несут угрозу глобальной катастрофы. Невозможность эксплуатировать почти треть наших посевных площадей, систематическое уничтожение российскими войсками украинской аграрной и транспортной инфраструктуры, блокада наших морских портов – это элементы общей стратегии России для давления на международное сообщество. Угроза продовольственного кризиса и риск голода в десятках стран, о чем предупреждает уже руководство ООН, сегодня являются абсолютно реальными. Нашей целью является скорейшее установление мира. Чем дольше длится эта война, тем больше риски для всей планеты", - заявил Ермак.

Но, как отметил Ермак, этот мир должен быть справедливым, суверенитет и территориальная целостность Украины – не тема для компромиссов.

"Россия должна освободить наши территории, включая украинский Крым и украинский Донбасс. Как вы видите сегодня, наступление русских захлебывается, они переходят к обороне, пытаясь удержать захваченные территории и создать предпосылки для очередной сделки, которую все равно вскоре возбудят. Как это было с двумя минскими соглашениями. Для нас это недопустимо", - отметил руководитель ОП.

Как сообщал УНИАН, ранее Ермак заявил, что нынешняя война должна стать последней для России и завершиться полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Украины.

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