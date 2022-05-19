Чем дольше длится война России против Украины, тем больше риски для всей планеты.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время выступления в аналитическом центре Chatham House, сообщила пресс-служба ОП.
"Оккупация и обстрелы атомных электростанций российскими войсками и шантаж ядерными ударами несут угрозу глобальной катастрофы. Невозможность эксплуатировать почти треть наших посевных площадей, систематическое уничтожение российскими войсками украинской аграрной и транспортной инфраструктуры, блокада наших морских портов – это элементы общей стратегии России для давления на международное сообщество. Угроза продовольственного кризиса и риск голода в десятках стран, о чем предупреждает уже руководство ООН, сегодня являются абсолютно реальными. Нашей целью является скорейшее установление мира. Чем дольше длится эта война, тем больше риски для всей планеты", - заявил Ермак.
Но, как отметил Ермак, этот мир должен быть справедливым, суверенитет и территориальная целостность Украины – не тема для компромиссов.
"Россия должна освободить наши территории, включая украинский Крым и украинский Донбасс. Как вы видите сегодня, наступление русских захлебывается, они переходят к обороне, пытаясь удержать захваченные территории и создать предпосылки для очередной сделки, которую все равно вскоре возбудят. Как это было с двумя минскими соглашениями. Для нас это недопустимо", - отметил руководитель ОП.
Как сообщал УНИАН, ранее Ермак заявил, что нынешняя война должна стать последней для России и завершиться полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Украины.