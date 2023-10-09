Директор Центра исследований проблем гражданского общества рассказал о темпах восстановления военного потенциала противника.

Полномасштабная война России против Украины продолжается, и РФ хотела бы снизить на некоторое время интенсивность боевых действий.

При таких обстоятельствах говорить, что можно растянуть во времени оказание помощи украинскому государству, снизить динамику - это фактически подыграть времени для восстановления РФ, рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью УНИАН.

"Россия хотела бы сейчас на некоторое время заморозить интенсивность войны и нарастить потенциал для дальнейшего наступления. Это наступление может быть как в Украине, так и, скажем, в других театрах боевых действий", - сказал собеседник.

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По его словам, темпы восстановления вражеского военного потенциала (имеется в виду технического - беспилотников, тяжелой военной техники, боеприпасов) таковы, что противникам не хватает несколько лет.

Важные новости о войне РФ против Украины - сейчас это стоит знать

Украинские воины уже длительное время ведут контрнаступление 2023, и имеют ряд успехов. РФ, в свою очередь, потерпела кучу провалов на украинской земле и понесла огромные потери. Общие потери врага на 9 октября 2023 года составляют примерно 282 630 захватчиков. Кроме того, ликвидированы 4 823 российских танка, 5 190 дронов оперативно-тактического уровня и 1 530 крылатых ракет.

Политолог Николай Давыдюк говорил, что главарь россиян Владимир Путин во время выступления в рамках дискуссионного клуба "Валдай" послал несколько месседжей насчет полномасштабной войны против украинцев.

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