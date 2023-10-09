В речи диктатора "очень жестко считывались моменты о мире", поделился эксперт.

Российский диктатор Владимир Путин во время выступления в рамках дискуссионного клуба "Валдай" послал несколько месседжей насчет войны против Украины.

В речи главаря россиян "очень жестко считывались моменты о мире", рассказал политолог Николай Давыдюк в новом выпуске программы "Аргумент". "Вот он несколько месседжей послал, что он готов разговаривать. Перед этим Лавров (министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Ред.) бросал. Он там это и вот это - "в Евросоюз мы отпустим, но гарантируйте, что НАТО не будет", "война не за земли, а война за гарантии безопасности", - заявил собеседник.

Эксперт обратил внимание, что ни о каких гарантиях безопасности не может быть и речи. "Подождите. Какие гарантии, у вас же были все гарантии безопасности. На Россию никто не нападал, и самая главная ваша гарантия безопасности - ядерное оружие. А Путин говорит -"вот мы в Украине воюем не за земли". Подождите, а кто кричал: "Крым наш?" - отметил Давыдюк.

Интересные новости насчет войны РФ против Украины - сегодня это стоит знать

РФ утверждала, что сможет быстро справиться с Украиной, однако потерпела ряд крупных провалов и понесла колоссальные потери в живой силе и технике. Советник руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сказал, что Владимир Путин просит передышку, чтобы накопить силы и продолжить совершать убийства наших граждан.

Подоляк подчеркнул, что с представителями РФ переговоры можно вести только в Гааге (там расположен Международный уголовный суд).

Между тем заместителю главы Совбезопа РФ Дмитрию Медведеву померещились "ухищрения" Запада насчет войны в Украине. Он считает, что западные страны хотят, чтобы были переговоры, которые якобы будут способствовать ослаблению РФ.

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