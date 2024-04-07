Для эффективного наступления врагу все же необходимо пройти в том числе и минные поля.

Российские оккупационные войска не оставляют попыток отобрать украинские территории. Следующей целью станет населенный пункт в Запорожской области.

Как рассказала начальница пресс-службы бригады "Спартан" Анастасия Кириченко в комментарии 24 каналу, в течение суток на Ореховском направлении враг при поддержке авиации совершил 2 атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Работино Запорожской области, где непосредственно выполняют боевые задачи нацгвардейцы бригады "Спартан".

Противник продолжает наращивать количество авиаударов по населенным пунктам именно с гражданским населением. За сутки артиллерийских и минометных обстрелов подверглись более 20 населенных пунктов Запорожской области.

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"Враг всеми силами и средствами пытается восстановить утраченные позиции, захватить Работино. Пытаются прорвать это направление обороны в том числе с применением бронированной техники. Нашим войскам действительно трудно ежедневно, круглосуточно отражать эти штурмы противника, тем более, что враг довольно часто меняет тактику", - отметила майор.

По ее словам, по направлению населенного пункта Новопрокоповка враг использует привычную тактику уже малых групп и интенсивные штурмовые нашествия с привлечением БМП, БТР и это в основном именно ночные атаки или под утро. Для эффективного наступления врагу все же необходимо пройти в том числе и минные поля.

"Однако мы видим, что штурмовые группы максимально близко пытаются подъехать к позициям именно на технике", - рассказала Кириченко.

Возле Вербового продолжают заниматься улучшением тактического положения и оттуда соответственно осуществляют подвоз боеприпасов.

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки на фронте произошло 57 боевых столкновений. Активнее всего оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Донбассе.

На Ореховском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Работино Запорожской области.

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