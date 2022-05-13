Евгения Бакай разрушила стереотип и выбрала чисто мужскую профессию.

Говорят, что выйти в море может любой моряк, а вот привести судно в нужную точку - только штурман. Поэтому представитель этой специальности обязан обладать серьезным уровнем подготовки.

Евгения Бакай разрушила стереотип и выбрала чисто мужскую профессию. Старшина рулевой команды 2 статьи Евгения Бакай - первая девушка-штурман украинского национального флота.

АрмияInform рассказала историю этого храброго человека.

Девушка лишь в марте завершила обучение в отделении военной подготовки профессионального колледжа морского транспорта Национального университета "Одесская морская академия". Ее специальность - кораблевождение. Теперь Евгения - незаменимая часть экипажа боевого судна.

"Я всегда грезила армией, хотя в семье военных не было. И решила - стану первой. Сначала пробовала поступить в институт ВМС. Но, к сожалению, во флотский ВУЗ не попала. Ну, из-за того, что опускать руки не в моем характере, то я поступила в колледж, чтобы в будущем получить все-таки офицерское звание", - вспоминает Евгения.

С первых дней она поняла, что решение было правильное, и она – в своей стихии. Женя стала не только первой девушкой, которая в колледже получила специальность "кораблевождение", но стала лучшей на курсе.

"Во время учебы у нас было достаточно практики на кораблях и катерах ВМС ВСУ, чтобы я сегодня могла спокойно выполнять свою работу. В частности, морское дело я изучила на учебном катере "Чигирин" в должности сигнальщика, а также в должности командира рулевого отделения на фрегате "Гетман Сагайдачный". Это был хороший опыт", - рассказывает Женя.

Во время учебы она поняла, что "с морем у нее роман надолго". Говорит, что может часами смотреть на море, и там не бывает одинаковых закатов. А на берегу невозможно увидеть столько звезд, как в море.

"Говорят, что со временем романтика проходит, а служба превращается в рутину. Надеюсь, это не так", - говорит Евгения.

Сейчас она профессионально выполняет свои обязанности и руководит личным составом железной рукой. Ее команда отвечает за навигационную безопасность плавания в море, а также следит за выполнением всех маневров. Штурман ежедневно занимается корректурой карт, следит за навигационной и синоптической обстановкой моря и отчитывается капитану корабля.

Евгения объясняет, что как старшина рулевой команды при прохождении узины или швартовке она должна быть за штурвалом. А в случае отсутствия командира боевой части - исполнять его обязанности.

Она добавляет, что на борту все действительно становятся одной большой семьей. На Евгении огромная ответственность и она умеет работать с личным составом, решать задачи самостоятельно. Если возникают проблемы - к командиру за подсказкой не бежит. Бакай уже заработала авторитет среди коллег.

"Не понимаю, почему женщина на военном корабле должна вызывать недоумение. У нас же есть женщины-снайперы, танкисты, артиллеристы, пилоты... По-моему, стереотипы по "неженским" профессиям уже не актуальны, особенно, когда в государстве идет война. Сейчас не стоит вопрос женщина ты или мужчина, нужно только определиться - готов ли ты защищать свою страну или нет", - убеждена Евгения.

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