Руководитель Офиса президента Украины и экс-министр обороны и иностранных дел Франции написали совместную статью.

Будущее Европы решается в урнах для голосования, но существование ЕС определяется в Украине. Об этом в своей совместной колонке для Le Figaro пишут руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и экс-министр обороны и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Они отмечают, что когда приближаются европейские выборы, жизненно важно, чтобы Европа выразила свою решимость гарантировать победу Украины в противостоянии с Россией.

"Уничтожить - это то, что Путин говорит, и это то, что Путин делает. Это не просто словесные угрозы, это действительно экзистенциальная угроза, которую Путин создает не только для Украины, но и для Европы", - говорится в статье. Видео дня

Авторы прогнозируют, что Россия не ограничится в своем насилии соседями - целями станут все, кто выступает против ее экспансии.

"Во время, когда европейцы готовятся избрать своих представителей в Европарламент, важно помнить, что судьба Европы, которая будет решаться на этих выборах, также уже разыгрывается на ее границах, на украинской земле. Поддержка Украины в борьбе с российским захватчиком - это не только вопрос географического соответствия и верности историческому проекту Евросоюза. Это вопрос, жизненно важный для самих европейцев. Понимая, что на карту поставлено будущее Европы, они должны сегодня осознать очевидное: именно Европа теперь под угрозой", - пишут авторы.

Они считают, что голосование 9 июня во всем Европейском Союзе имеет решающее значение, как никогда в истории.

"Жизненно важно, чтобы Европа продемонстрировала свою решимость гарантировать победу Украины", - отмечается в материале.

Помощь ЕС Украине - последние новости

Германия предоставляет Украине новый пакет вооружений на полмиллиарда евро. Об этом во время необъявленного визита в Одессу заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Он сообщил, что в пакет войдут большое количество ракет для систем ПВО типа Iris-T, беспилотники для разведки и ведения боевых действий в Черном море, необходимые запчасти для артиллерийских систем, которые поставляет Германия, запасные двигатели для танков Leopard, а также миллион патронов для стрелкового оружия.

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