Бойцу удалось уничтожить российскую "сушку" с одного выстрела.

Командир отделения третьей бригады оперативного назначения НГУ "Спартан" с позывным "Местный", который сбил российский штурмовик Су-25 в небе над Бахмутом из ПЗРК "Игла", прокомментировал это событие в эфире 1+1.

Боец получил контузию после сбития российской "сушки", сейчас он восстанавливается в больнице и надеется, что уже через неделю вернется в ряды собратьев.

"Сбил, тут особого ничего нет. Увидел цель - сбил", — скромно комментирует "Местный" сбитие Су-25. По его словам, россияне чувствуют себя под Бахмутом очень самоуверенно, и это просчет их командования.

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Также у бойца спросили, с чем лучше работать: с "Иглой" или со "Стингером", что лучше себя показывает в бою. Он без колебаний ответил: "Что то, что другое можно использовать с одинаковой эффективностью".

Над Бахмутом сбили самолет ЧВК "Вагнера"

13 февраля украинские военные сбили над Бахмутом Су-24, который принадлежит российской частной военной компании "Вагнер". Именно на этом самолете главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин вызвал президента Украины Владимира Зеленского на воздушную дуэль.

Сообщалось, что обезвредил российскую "сушку" гвардеец срочной службы старший солдат Максим, который в начале войны 6 марта сбил первый вражеский самолет на Харьковщине.

Недавно в Донецкой области военнослужащие Национальной гвардии Украины уничтожили российский штурмовик Су-25. Пресс-служба НГУ уточнила, что это произошло под Бахмутом, за который идут кровавые бои: вражеский самолет был "приземлен" с помощью ПЗРК "Игла-1".

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