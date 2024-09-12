'Будем отступать': эксперт рассказал об угрозе наступления РФ под Покровском

Сейчас оккупанты направили главный удар в направлении Селидово.

Российские оккупанты перенесли свое главное направление атаки с Покровского направления, где их наступление удалось остановить, сообщил военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

"То есть непосредственно на Покровскую они почти не наступают. Противник перенес на Селидово - ему необходимо захватить этот населенный пункт, чтобы продолжить дальше наступление на Покровск. Но он его пока не может захватить. Там ситуация такова, что мы держим этот населенный пункт. И основные события сейчас происходят на южном фланге Покровского выступления", - сказал Попович.

В частности, говорит аналитик, Россия сейчас сосредоточилась на треугольнике из населенных пунктов Невельское, Красногоровка и Галициновка.

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"Сейчас эти населенные пункты или в стадии оставления, или уже оставлены. И этот треугольник РФ пытается замкнуть, чтобы вытеснить оттуда наши войска для того, чтобы захватить территории. И таким образом обеспечить свой южный фланг этого Покровского выступления. Ситуация там такова, что крайне маловероятно, что мы будем пытаться этот Покровский выступ отсекать. Поэтому учитывая эти события, они практически обеспечили свой южный фланг. Поскольку там ситуация такова, что либо будет окружение, либо мы будем оттуда отступать", - добавил аналитик.

По словам Поповича, если это произойдет - возникнет еще большая опасность для города Курахово Донецкой области.

"На Курахово они и без того непосредственно наступают. А тут еще со стороны Покровского выступа будет дополнительное нависание. Что также очень неприятно. Поскольку там расстояние довольно небольшое. И каждое такое отступление создает такой эффект, что дальше цепляется друг за друга", - пояснил Попович.

Российско-украинская война: важные новости

По данным Forbes, Путин приказал отбить Курскую область до 1 октября. На фоне этого оккупанты начали наступление на Курщине. По информации издания, россияне нацелились на Снагоск - село к югу от реки Сейм, в нескольких километрах к северу от границы.

Между тем стало известно, что во время операции в акватории Черного моря воины спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК.

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