Представители парламентов Украины, Польши и Литвы напомнили, что на Донбассе продолжается агрессия России против Украины.

Руководители парламентов Украины, Польши и Литвы сделали заявление относительно действий России в ходе совместного визита на Донбасс.

Как сообщается на сайте Донецкой ОГА, вблизи линии фронта побывали вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, вице-маршалок польского Сейма Малгожата-Мария Гошевская и вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас. Они посетили Мариупольский порт, КПВВ "Гнутово" и поселок Широкино.

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"Братья, вы не одни. Мы воочию сегодня увидели проблему, которая является не только вашей проблемой, но и проблемой всей Европы и всего мира. Это не двусторонний конфликт, это агрессия одной стороны, и эта сторона - Россия. Мы хотим объединить все наши усилия, чтобы этот конфликт был погашен и чтобы Украина восстановила целостность своих границ. Мы увидели сегодня страшную картину, и вместе должны это остановить!",- заявил представитель литовского парламента.

"К сожалению, я видела уже не одну войну. Я наблюдала войну не только в Украине, но и в Грузии. По моему мнению, их объединяет две вещи: страшная гнетущая тишина, которая царит сейчас там, где когда-то бурлила жизнь; и виновник этого - Российская Федерация, именно она принесла боль, разрушение и опустошение на эти земли", - сказала польская парламентарий.

Во время пребывания в Широкино, которое находится на линии разграничения, политики озвучили совместное заявление о поддержке Украины и осуждении агрессивных действий России, и скрепили его своими подписями в расположении одной из военных частей, которые держат линию украинской обороны вокруг Мариуполя.

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Автор: Юрий Годован